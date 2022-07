Monte Salza, festa per il cinquantesimo della benedizione della Croce con il Gruppo Alpini e l'amministrazione di Bellino

Il monte Salza si trova in alta Valle Varaita, sul confine italo-francese e domina con i suoi 3326 metri di altezza il “vallone di Rui” ed il “vallon du Loup”.

Nell’inverno 1971-1972, un gruppo di amici, dei paesi della bassa Valle Varaita, ha deciso di portare su tale vetta una Croce, classico simbolo cristiano che caratterizza le nostre vette.

Piero Bussi, deceduto per Covid nel novembre 2020, con le sue note capacità di fabbro, si mise al lavoro e con l’aiuto anche del sottoscritto, allora tredicenne, costruì la Croce avente una altezza di 2,20 metri, con i pannelli delle quattro facciate in ferro battuto.

Oltre alla Croce si costruirono anche dei particolari zaini da utilizzare per portare i vari pezzi fino in vetta.

La prima spedizione si svolse nel mese di giugno 1972, portando la gran parte dei pezzi fino in fondo al “vallone di Rui” dove la neve ricopriva ancora il primo ripido gradino da superare.

La seconda spedizione si svolse a luglio con il trasporto degli altri pezzi, pernottamento nel fienile dell’ultima grangia del “vallone di Rui”, preceduto da una mitica cantata nella grangia ospiti di una coppia di signori bellinesi che si trovavano in alpeggio con il nipotino di 7-8 anni.

Il giorno seguente, salendo abbiamo recuperati i pezzi portati la prima volta e siamo saliti in vetta dove abbiamo iniziato l’installazione.

La parte più difficoltosa è stato il fissaggio della base, fatto forando con la “baramina” (antenato del tassellatore), si batte con una mazzetta su una punta in vidiam, facendo girare nello stesso tempo la punta, così facendo si fora la roccia per poter mettere il bullone ad espansione. Sette sono le lame che fissano la base, pertanto sette sono i fori fatti.

Una volta fissata la base, si procede con il montaggio di tutta la Croce.

Sulla Croce è stata fissata anche una targa che riassume lo spirito per cui è nata questa idea e da un senso di unione tra i giovani dei vari paesi

“COSTRUITA DA GIOVANI, PORTATA DA GENEROSI, VENERATA DAGLI AMICI DELLA MONTAGNA 1972”

Il 20 agosto 1972, si è svolta la benedizione ufficiale della Croce con la celebrazione di una Messa in vetta da parte di don De Martini.

Giornata bellissima che ha concluso un progetto che ha visto impegnati per diversi mesi un gruppo di giovani amici.

Molti di essi ora non ci sono più ed è per ricordarli così come li ho conosciuti che da 25 anni, ogni 5 anni, faccio celebrare un Messa in vetta.

Quest’anno ricorre il cinquantesimo e la festa sarà più grande. Con il “Gruppo Alpini di Bellino” e la “Amministrazione Comunale di Bellino” si svolgerà il seguente programma:

ore 10.30 santa Messa in vetta celebrata da don Luca Margaria, distribuzione di un gadget a tutti coloro che raggiungono la vetta discesa al bivacco Boerio per il pranzo (ognuno se lo porta).

ore 17.30, presso la cappella di sant’Anna, canti della corale alpina “Valle Maira” di Busca.

Ricordo che non c’è un orario fisso di partenza, ognuno si regoli, secondo le proprie capacità motorie, di arrivare in vetta prima dell’inizio della celebrazione.

Un grazie sentito a tutti coloro che avranno voglia di faticare, ma saranno premiati da una vista meravigliosa che non subisce il passare degli anni come noi miseri mortali.

Ciao, Paolo.