Alba, sulla passerella ferroviaria si attende la firma della convenzione tra Alba e Rfi per i lavori nelle aree comunali

Passerella ferroviaria e collocazione della statua del General Govone: due argomenti attuali per la città di Alba e sui quali non mancano aggiornamenti.

L’assessore ai lavori pubblici Massimo Reggio ne ha parlato durante la I commissione consiliare: «Sulla passerella ferroviaria le ultime novità riguardano l’area verde che sarà collocata nella parte nuova donata dalle Ferrovie e la ripresa dei lavori da parte della ditta costruttrice che ha avuto alcuni problemi in passato. Tra il Comune e le Ferrovie è stata redatta la convenzione in attesa di firma definitiva per poter iniziare i lavori, già appaltati otto mesi fa, per la parte che ci compete sull’area verde e la parte adiacente alla passerella».

«Per la statua del General Govone si sta pensando a più punti della città che potrebbero accogliere quest’opera. Verrà comunque tolta dall’attuale posizione e sostituita con la stele dedicata a Michele Ferrero che dialogherà visivamente con la nuova realizzazione di Valerio Berruti. Sono stati individuati quattro punti, con il primo che sembra il più plausibile: il cortile interno del liceo classico “Govone” al posto del grande albero che è caduto per il maltempo, piazzetta Bubbio al posto delle fioriere, piazza Cristo Re, e l’area verde della zona H vicino alla passerella ferroviaria».