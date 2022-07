San Biagio di Mondovì si prepara per i festeggiamenti di San Magno

Tutto pronto per i festeggiamenti patronali di San Magno che si svolgeranno dal 13 al 16 agosto a San Biagio di Mondovì.

L'annuale ricorrenza religiosa e popolare si colloca circa a metà dell'anno solare, segnando una pausa che ci invita, oltre a far festa, ad esprimere la nostra soddisfazione per l'annata in corso e che sta volgendo al termine con l'arrivo dell'autunno.

"L'impegno dell'intera frazione" - spiegano dal Circolo Ricreativo San Biagio - aumenta di anno in anno per la buona riuscita di questo appuntamento, proponendo momenti religiosi, manifestazioni folcloristiche, popolari e sportive e numerose occasioni per banchettare insieme, volte a soddisfare sia un pubblico giovane che meno giovane".



La manifestazione si svolgerà in largo dell'Amicizia, 4 San Biagio Mondovì.



Per prenotazioni: 3338248005 o 3331026284.



Pagina Facebook San Biagio Mondovì in Festa ( https://it-it.facebook.com/SanBiagioMondoviInFesta )



Programma festeggiamenti:

Sabato 13/08

- Ore 20.00 Serata porchetta su prenotazione al 3338248005 o 3331026284, a seguire Disco Party Anni 70-80-90-00 con Crieffe DJ. Ingresso Gratuito.

Domenica 14/08

- Ore 9.15 Santa Messa in Onore di San Magno, a seguire tradizionale aperitivo;

- Ore 15.00 Presso l'area verde pomeriggio in allegria con giochi per bambini;

- Ore 20.00 Serata carne alla brace su prenotazione al 3338248005 o 3331026284, a seguire serata danzante con l’orchestra Alberto & Simone. Ingresso Gratuito.

Lunedì 15/08

- Ore 9.15 Messa in Onore di San Magno, a seguire tradizionale aperitivo;