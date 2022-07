Sport all’aperto a Bra con un parco calistenico e un percorso fitness inclusivo

L’Amministrazione di Bra, lo scorso mese, aveva annunciato di aver messo in cantiere due progetti per consentire lo svolgimento dell’attività all’aperto.

Ora possiamo scoprire maggiori dettagli in merito, grazie all’assessore allo sport Daniele Demaria: la prima riguarda la realizzazione di un parco calistenico nell’area verde situata tra viale Industria e via Solferino.

Con "callistenia" intendiamo una serie di discipline che prevedono il raggiungimento di abilità atletiche a corpo libero con il supporto di strutture come sbarre, parallele e anelli della ginnastica ed eventualmente di pesi.

"Aderendo ad un progetto nazionale che finanziava attività all’aperto, a seguito delle misure anti Covid, abbiamo ottenuto un finanziamento per questo tipo di aree, che ha coperto metà delle spese." - commenta l'assessore Demaria - "L’intervento sarà eseguito interamente dall’azienda legata al bando. Si tratta di una cosa che attualmente mancava nella nostra città: ce n’era una nel Parco Atleti Azzurri, ma ormai si era deteriorata. Nel 2021, come Amministrazione, abbiamo così preso l’impegno di aderire al primo bando possibile. Quest’iniziativa va così a offrire un servizio in un quartiere popoloso, giovane e cresciuto molto negli ultimi anni, e speriamo che porti i nostri concittadini a recarsi lì".

Il secondo intervento prevede invece la realizzazione di un percorso inclusivo dotato di apposite aree fitness, che si snoda nelle aree collinari della città. L’itinerario prenderà il via nei pressi del Santuario della Madonna dei Fiori per poi proseguire alla volta di San Matteo, da dove sarà possibile inoltrarsi in uno dei sentieri naturalistici curati e gestiti dall’Ecomuseo delle Rocche del Roero.

"Ci siamo agganciati al sentiero S1 per offrire un percorso che ricalca il classico anello dei braidesi con aree attrezzate simili al precedente intervento, ma con l’aggiunta di segnaletica inclusiva, che permette a ragazzi disabili e ipovedenti di frequentarle. Tra le collaborazioni istituite per realizzarlo, segnalo quella con la Scuola Media Dalla Chiesa, di cui una classe ospita un ragazzino autistico. I suoi insegnanti si sono resi disponibili per seguire il progetto durante il prossimo anno scolastico in moda tale da poter ideare qualcosa che possa andare bene per lui e altri coetanei nella medesima condizione. Tra questi, cito la comunicazione aumentativa, che ricorre a segni per la lettura".

In conclusione, Demaria ci tiene a ricordare come: "Da qualche anno stavamo lavorando su questo fronte e fortunatamente sono andati in porto entrambi i progetti. L’attività all’aria aperta è sempre una cosa buona, e siamo contenti di poter finanziare ben due interventi a suo favore. Per questo, sottolineo l’impegno e la bravura dei nostri uffici nel seguire questi bandi e risultarne vincitori, aspetto per cui è fondamentare presentare un progetto ben scritto e presentato".