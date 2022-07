Stamattina s'inaugura a Rifreddo l'area sportiva del Laboratorio del Paesaggio Montano

Dopo alcuni mesi di lavoro è finalmente pronta l’area sportiva presso il Laboratorio del paesaggio montano rifreddese.

L'area sarà inaugurata oggi (venerdì 22 luglio) alle 10.30 alla presenza dei vertici della società “Sport e salute S.p.a.”, che l’ha anche finanziata nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Sport nei parchi”.

Si tratta di un momento importante visto che il parco rifreddese è il primo esempio piemontese di questa tipologia progettuale.

Ricordiamo che il progetto prevede la realizzazione di una nuova area verde e che si basa sull’idea di promuovere modelli di pratica sportiva all’aperto e prevede l’utilizzo dell’area adiacente al "Laboratorio del Paesaggio Montano".

Area recintata e su cui sono stati l'installati un Circuito a Corpo libero e attrezzature per l’allenamento isotonico e cardio.

Il costo complessivo dell’intervento è stato di 15 mila euro e, come già avvenuto per il recente progetto di riqualificazione del parco giochi Armonia, sarà completamente accessibile anche alle persone con disabilità.

Una bella idea che, unità a quella sui giovani prevista dall’iniziativa "Fermenti in Comune", sta trasformando l’area in un vero e proprio centro di attrazione per adolescenti e giovani rifreddesi e dell’intera Valle Po.

"Sono davvero felice - commenta il sindaco Cesare Cavallo - di poter inaugurare questo nuovo spazio verde. Il fatto poi che si tratti del primo progetto del genere in Piemonte ci riempie di orgoglio e dimostra come con dei buoni progetti e tanta volontà anche un piccolo comune come il nostro possa inserirsi in iniziative di livello nazionale portando sul proprio territorio risorse ed opportunità”.



Oltre ai vertici della società ministeriale a Rifreddo sono attesi rappresentati del Parlamento, della Regione e della Provincia e numerosi sindaci. Ulteriore soddisfazione per il piccolo centro della Valle Po.