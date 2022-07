Gelato: oasi di freschezza salutare

Metti una sera rovente di luglio, a zonzo per il centro storico di Genova, insieme ad amici, in cerca di un’oasi di refrigerio.

Qualcuno suggerisce un gelato. Che c’è di meglio? Meglio, molto meglio se artigianale: fresco, gustoso, nutriente…

E ti imbatti nella gelateria Romeo Viganotti, in un locale duecentesco a cui il tempo ha aggiunto fascino. La vera sorpresa è la quantità vastissima dei gusti di gelato, dai classici ai più insoliti, con combinazioni di aromi e ingredienti adatti a soddisfare ogni palato curioso ed esigente. Perfino al formaggio abbinato alle noci o con base di tisana ai frutti di bosco, alle rose con cardamono o alla violetta del pensiero…

Sempre eccellente la qualità del cioccolato.

La storia della Cioccolateria Romeo Viganotti inizia nella seconda metà dell’Ottocento a Genova. Il capostipite Domenico era un noto cioccolatiere già nel 1866. A portare avanti con successo l’attività di famiglia fu Romeo, uno dei suoi numerosi figli, con la passione del cioccolato al punto che già da bambino si intrufolava a curiosare nelle altre cioccolaterie della città.

Romeo, dotato di uno spiccato spirito imprenditoriale, con idee innovative e geniali, decise di spostare la fabbrica di cioccolato da via della Maddalena in Vico dei Castagna, nel cuore del Centro Storico di Genova, dove si trova ancora oggi.

L’arte cioccolatiera viene preservata intatta da tre secoli, insieme ai ricettari originali, agli antichi macchinari ancora oggi utilizzati per la produzione e ai piccoli grandi “segreti” che rendono Viganotti una delle Botteghe Storiche più apprezzate della Superba.

Provare per credere: boeri, scorzette d’arancia, croccantini, cremini, zuccherini… Una delizia dietro l’altra da gustare anche in estate. Non dimentichiamo che il cioccolato è alimento gustoso e salutare sempre, una ricarica di energia e buonumore…

E in questo tempo di crisi in ogni settore, politico, sociale, economico, abbiamo davvero bisogno di tirare su il morale… e di guardare avanti.

Buona estate al cioccolato a tutti!