Violento scontro al semaforo di via Centallo sulla circonvallazione di Fossano, donna trasportata in codice rosso all'ospedale di Cuneo

Sono ancora in corso le operazioni da parte dei soccorritori intervenuti nella serata di oggi, venerdì 22 luglio, sulla circonvallazione di Fossano, per un incidente avvenuto al semaforo di via Centallo. Dalle prime informazioni in nostro possesso sarebbero rimasti coinvolti nel sinistro tre veicoli: due scontratesi frontalmente e uno finito contro il guard rail.

Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco volontari di Fossano, due équipe sanitarie del 118 locale e di Clavesana e i Carabinieri per i rilievi del caso.

La strada al momento è stata chiusa per operazioni di sgombero e messa in sicurezza.

Aggiornamento ore 19.50

In seguito all'incidente sono rimaste ferite cinque persone, tre componenti di una famiglia: la mamma, in condizioni critiche, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Croce di Cuneo, dove sono si trovano al momento anche il padre, in codice verde, e un minore in codice giallo. Altre due persone sono rimaste coinvolte, ma le loro condizioni fortunatamente non destano preoccupazioni. Una di queste è stata portata al Santissima Annnunziata di Savigliano, in codice verde.