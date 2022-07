Boom di dimissioni volontarie, ecco perché

Si sta scoprendo un nuovo fenomeno che, fino a qualche tempo fa, sembrava davvero impensabile. Nonostante la crisi, nonostante la guerra, nonostante l’alto tasso di disoccupazione, un gran numero di persone hanno deciso di lasciare il posto ‘tradizionale’ per avere una nuova avventura.

Che sia un anno sabbatico, che sia l’apertura di una partita IVA sfruttando la Flat Tax fino a un reddito di 65mila euro, diverse aziende si sono ritrovate in mancanza di personale. E, offrendo le stesse condizioni del passato, non sono ancora riuscite a riempire i ‘buchi’. Almeno sulla carta.

Ecco alcuni possibili motivi.

La pandemia fatto riscoprire il valore del tempo

Stare chiusi in casa tanto tempo senza lavorare ha posto degli interrogativi alle tante persone che vivevano per lavorare. Magari erano fuori casa 14 ore al giorno, non vedevano il partner da tanto tempo e, alla fine, hanno capito che ci sono dei valori più importanti dei soldi.

Una scelta che, ovviamente, non è caduta dall’alto ma è stata portato da ciò che gli antichi Greci chiamavano ‘otium’, cioè ozio, oggi inteso in senso negativo. Insomma, per tante persone la privazione della libertà individuale dovuta alla pandemia ha scatenato un comportamento diverso rispetto al passato.

Dando più valore al tempo che si spreca e di come sia, davvero, una risorsa limitata. Non è un caso che tanti ristoratori hanno denunciato come molti giovani non vogliano lavorare il fine settimana o vogliano degli orari che permettesse loro di avere una vita sociale.

Giusto o sbagliato, è questo l’andazzo. Un po’ come se, anche a costo di privarsi di qualcosa, non siano più disposti a lavorare per tanto tempo, privandosi di qualche esperienza da fare con gli amici. Resta da vedere se è solo un trend oppure sarà un fenomeno duraturo.

Vivere una nuova esperienza anche se all’inizio impensabile

È un effetto collaterale, forse anche in parte aspettato, legato allo smart working. In moltissime zone d’Italia, Milano in primis, ci sono tante persone che vengono da ogni parte dello Stivale e, con il lavoro a distanza, hanno preferito tornare nel luogo natio, dove, magari, il costo della vita è più basso. Con lo stipendio uguale.

È un effetto collaterale, forse anche in parte aspettato, legato allo smart working. In moltissime zone d'Italia, Milano in primis, ci sono tante persone che vengono da ogni parte dello Stivale e, con il lavoro a distanza, hanno preferito tornare nel luogo natio, dove, magari, il costo della vita è più basso. Con lo stipendio uguale.

Ma non è solo una questione di smart working. Questa forma di lavoro ha sicuramente accentuato alcuni aspetti che già stavano covando. Ad esempio, a molte persone piace vivere al mare.

Del resto, se non si deve andare più in ufficio, va da sé che, sulla carta, qualsiasi posto sia raggiungibile. C’è da dire, comunque, diverse aziende stanno tentando di riportare in ufficio i propri dipendenti. Primo tra tutti Elon Musk.

Sullo smart working e il lavoro d’ufficio, si potrebbero fare tanti paragoni e approfondimenti. Ma non è questo il punto. C’è chi vuole respirare l’aria del lavoro in sede e chi, invece, a costo di lavorare in solitaria, preferisce guadagnarne in tempo libero.

Vedremo nei prossimi anni come andrà a finire.

Il reddito di cittadinanza ha influito veramente?

Un tema molto ostico, si sa. Dove da una parte ci sono i guelfi e dall’altra i ghibellini. C’è chi dà colpe assolute al reddito di cittadinanza e chi, invece, sostiene che sia una vera e propria salvezza contro lo sfruttamento sul lavoro.

Come spesso succede, però, la verità è nel mezzo. Il reddito di cittadinanza ha sì dato da mangiare a chi, magari, non ha potuto ma gli abusi che ci sono stati sono assolutamente da condannare. Oltretutto, si rischia di mandare un messaggio sbagliato: cioè che fino a che lo Stato finanzia e la barca va, tutto ok. Poi, per il lavoro, si vede. Privando, soprattutto i giovani, di esperienze che possono essere molto formative.

In ogni caso, però, se si teme il reddito di cittadinanza – che ha una media di circa 500 euro al mese – vuol dire che, probabilmente, le condizioni di lavoro potrebbero non essere così vantaggiose. Se le due opinioni si venissero incontro, sarebbe un bene per tutto il mercato del lavoro italiano.