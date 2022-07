Ad Alba una maratona fotografica dedicata a Beppe Fenoglio

Dopo il successo dell'edizione 2014 e 2017, che ha visto la partecipazione di 250 fotografi, il Gruppo Fotografico Albese in collaborazione con il Centro Studi Beppe Fenoglio organizza la terza edizione della Foto maratona della città di Alba.



In occasione del centenario dalla sua nascita, l’edizione in programma domenica 4 settembre dalle 9 con partenza dalla centralissima piazza Rossetti (sede del Centro Studi Fenoglio) ad Alba, sarà interamente dedicata allo scrittore più amato: Beppe Fenoglio. Coinvolgerà tutti gli appassionati di fotografia dotati di qualunque mezzo fotografico digitale, in una divertente giornata per le vie della città.



Per partecipare basterà iscriversi sul sito www.gruppofotograficoalbese.it entro il 30 agosto 2022. Nella giornata di domenica 4 settembre verrà allestito un click-point per accogliere i partecipanti ai quali verranno assegnati 9 temi fotografici da svolgere in 9 ore.



Tre temi ogni tre ore che avranno come ispirazione le frasi e le parole tratte dalle opere dello scrittore albese.

Nell’anno dedicato a Beppe Fenoglio, lo scopo del Gruppo fotografico e del Centro Studi Beppe Fenoglio è quello di stimolare i fotografi nella ricerca di elementi e punti di vista originali della città senza dimenticare come la raccontava Fenoglio nei suoi libri.



Al termine della manifestazione i concorrenti avranno tempo fino alla mezzanotte del giorno successivo per inviare via email o con www.wetransfer.com a maratona@gruppofotograficoalnese.it una fotografia per tema.



Una giuria qualificata valuterà, nei giorni seguenti, i migliori scatti in base all’originalità, la pertinenza ai temi e la correttezza formale. Sarà premiata una fotografia per ogni tema e saranno proclamati tre vincitori assoluti e tre vincitori speciali.



La Giuria della Foto Maratona Fenogliana 2022, composta da esperti di fotografia e di altre forme d’arte, decreterà i vincitori. I componenti della Giuria sono: Andreja Reystek, giornalista fotoreporter fondatrice e redattrice di APR news quotidiano on line; Barbara Bergaglio, responsabile Archivi presso Camera Centro Italiano per la Fotografia; Danilo Manassero, architetto e designer in rappresentanza del Centro Studi Fenoglio; Antonio Buccolo, esponente della cultura albese; Carlo Bo, sindaco di Alba; Francesco Faraci, scrittore e fotografo.



Il regolamento è on line su www.gruppofotograficoalbese.it/fotomaratona e su www.beppefenoglio22.it.