Obiettivo Orchestra in concerto nei giardini della scuola APM di Saluzzo

Ritorna alla Scuola APM un nuovo appuntamento concertistico con l’organico orchestrale di Obiettivo Orchestra.

Sabato 5 agosto alle ore 21 presso i giardini della Scuola APM i giovani musicisti che in quest’anno sono giunti a Saluzzo per lavorare con le prime parti della Filarmonica TRT si esibiranno in un concerto che vedrà protagoniste le musiche di I.Strawinski, Dumbarton Oaks, B.Bettinelli, Due Invenzioni per orchestra d’archi e W.A.Mozart, Sinfonia n.29 in la maggiore K201.

I ragazzi di Obiettivo Orchestra saranno diretti dai Maestri Stillitano Giuseppe, Papa Ingrid e Marino Lorenzo, giovani aspiranti direttori iscritti all’Accademia di direzione d'orchestra diretta dal Maestro Donato Renzetti.

Sono attualmente 26 gli allievi di provenienza internazionale iscritti al percorso triennale con il M.o Renzetti. Il lavoro del Maestro Renzetti, durante il percorso, è stato principalmente quello di affrontare gli aspetti tecnici e interpretativi più complessi che caratterizzano il ruolo del direttore d’orchestra, con l’ausilio di differenti organici orchestrali e brani del repertorio classico molto specifici e finalizzati appunto alla comprensione di tali aspetti.

Il concerto di sabato 5 agosto sarà un banco di prova per questi tre futuri direttori d’orchestra iscritti all’ultimo anno dell’Accademia: con l’ausilio di un completo organico orchestrale, avranno modo di cimentarsi in un programma musicale specifico e di particolare difficoltà tecnica.

Il concerto è a ingresso libero su prenotazione (segreteria APM, tel. 0175 47031).

Obiettivo Orchestra e l'Accademia di Direzione d'Orchestra sono progetti comuni di Filarmonica TRT e Scuola APM e sono realizzati grazie al sostegno principalmente della Regione Piemonte, del Comune di Saluzzo e delle fondazioni bancarie CRT, CRC.