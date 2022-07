Alba, l’assessore Bolla: "Grazie a Marcarino per il lavoro fatto in questi tre anni insieme"

Un ringraziamento all’ormai ex collega di giunta Marco Marcarino per "la correttezza, la lealtà e il lavoro fatto in questi anni insieme" e gli auguri di buon lavoro al nuovo arrivato Lorenzo Barbero, che sicuramente saprà portare un positivo contributo a una squadra che già molto bene sta facendo".



Se il passaggio di testimone formalizzato ieri in seno all’esecutivo guidato da Carlo Bo è stato salutato con più che qualche riserva dall’opposizione di Uniti per Alba, a voler manifestare gratitudine per il percorso compiuto insieme in questi tre primi anni di amministrazione in Piazza Duomo è l’assessore alle Manifestazioni Emanuele Bolla, anche nella sua qualità di referente cittadino di Fratelli d’Italia.



"Marco Marcarino – spiega – è stato un alleato sempre leale, corretto e che ha saputo dare un contributo importante alla nostra Amministrazione. Credo che questo gli vada riconosciuto, ora che ha deciso di interrompere questa esperienza per ragioni prettamente personali, che attengono alla sua professione. Con lui abbiamo portato avanti un lavoro avviato sin dalla campagna elettorale del 2019, allora da posizioni non sempre precisamente contigue, ma proseguito sempre nel solco di un grande rispetto reciproco. Può avere avuto qualche uscita apparentemente sopra le righe, figlie di una sensibilità politica che è quella che ognuno di noi porta con sé, ma ha fatto un grande lavoro su molti fronti, non ultimo quello del commercio comportandosi lealmente coi compagni di compagine. Un rapporto che certamente proseguirà col tavolo del centrodestra che abbiamo recentemente inaugurato".



"A Barbero – conclude Bolla – faccio i migliori auguri di buon lavoro. Lo attende un impegno, quello di Giunta, non semplice, ma la nostra squadra è disponibile a collaborare così come è sempre stato. In questi anni, grazie soprattutto all’incredibile lavoro compiuto dal sindaco Bo abbiamo fatto davvero tanto per la città. Sono convinto che ora ne raccoglieremo i frutti e sono parimenti certo che anche lui potrà dare un contributo, così come può farlo Cristina Casetta, che gli subentrerà in Consiglio comunale. Si aprono due anni molto importanti, che sono certo, al netto di tutte le difficoltà del momento, daranno grandi soddisfazioni alla nostra città".