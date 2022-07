Azione, con 4 consiglieri su 7, diventa azionista di maggioranza della lista “Centro per Cuneo”

Azione, il partito di Carlo Calenda che ha in Enrico Costa il suo referente parlamentare in provincia, alla luce dei nuovi subentri, dopo la nomina degli assessori, diventa – nei fatti – l’azionista di maggioranza della lista civica “Centro per Cuneo”.

Infatti, su sette consiglieri che costituiscono il gruppo consiliare scaturito dal recente voto amministrativo, ben quattro hanno ribadito e rimarcato la loro appartenenza ad Azione.

Oltre a Vincenzo Pellegrino, che è capogruppo e anche consigliere provinciale (per quanto in attesa di conoscere quale sarà il suo destino in Provincia non essendo stato eletto in prima battuta ma “ripescato” dopo le nomine degli assessori), vi sono: Maria Laura Risso, Monica Pellegrino ed Ettore Grosso.

Restano invece “civici”, fino a prova contraria: Silvano Enrici, Flavia Barbano e Serena Garelli.

Nella prima seduta del Consiglio comunale, Vincenzo Pellegrino ha rimarcato: "La qualità totale dello stare e vivere in questa città è il nostro obiettivo. Punteremo quindi sulla qualità e non sulla quantità degli investimenti, sulle scelte che traducano l’identità socioeconomica della nostra città in forme e funzioni che migliorino i rapporti sociali e aumentino il benessere economico. Anche le scelte sul territorio saranno ispirate al nostro concetto di cultura sociale e politica: si deve compiere un salto di qualità nel rapporto con gli altri centri della conurbazione di Cuneo e anche con le vicine vallate, così come le nostre politiche di sviluppo saranno diffuse ed omogenee: tutto il territorio sarà curato e la città pensata tutta insieme, altipiano e frazioni, proprio come un organismo vivente, un corpo unico.”

Il giovane segretario provinciale di Azione Andrea Vassallo saluta con favore la loro adesione ad Azione e ringrazia i consiglieri comunali eletti per il loro impegno e dichiara: "Un risultato importante per Azione che premia la scelta fatta nella città capoluogo di provincia. Inizia adesso un lungo lavoro di radicamento per la città che ci vedrà protagonisti – afferma in un comunicato - con proposte concrete da sottoporre ai cittadini e nelle istituzioni.

Alla nuova amministrazione comunale vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro con l'auspicio di proseguire il percorso di buona amministrazione già intrapreso negli anni precedenti e di dialogo con il territorio e le valli circostanti".

La lista, che ha come presidente e coordinatore Beppe Delfino, braccio destro di Costa nel Cuneese, mantiene la sua connotazione civica ma è possibile che l’adesione di un così rilevante numero di eletti ad un partito, soprattutto in vista delle elezioni politiche anticipate, possa mutarne (almeno in parte) le caratteristiche.

È questo uno dei tanti nuovi elementi che rendono particolarmente vivace e denso di interrogativi l’esordio della nuova amministrazione del capoluogo.