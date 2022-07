Giovedì 28 luglio alle 18 si svolgerà la seduta del Consiglio comunale di Sant'Albano utile all'approvazione degli equilibri di bilancio

Giovedì 28 luglio alle 18.30 si terrà la seduta straordinaria del consiglio comunale di Sant'Albano presso la sala consiliare del municipio, per ottemperare alla scadenza ordinaria di approvazione, entro fine mese, degli equilibri di bilancio.

In particolare il gruppo di opposizione "Cambiare insieme" aveva inoltrato formale richiesta all'amministrazione Bozzano di inserire in discussione il ripristino della registrazione delle sedute e la trasmissione delle stesse in streaming.