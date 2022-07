Concessioni scadute al cimitero di Saluzzo: ad agosto iniziano le riesumazioni

Ad agosto inizieranno al cimitero di Saluzzo l’esumazione ed estumulazione delle salme (o dei resti) in diverse sepolture scadute (l'elenco è sul sito del Comune).

"Si tratta di celle-ossario situate nel terzo padiglione seminterrato, le cui concessioni sono scadute e non più rinnovate dal ‘95 al 2001", precisa Luciana Maddaloni dell’Ufficio Economato comunale.

Altre esumazioni verranno effettuate a novembre per mancati rinnovi nei 26 padiglioni del cimitero. Le tombe sono riconoscibili dai cartelli predisposti dall’Ufficio cimiteriale del Comune. Per informazioni o eventuali rinnovi e disposizioni, ci si può rivolgere agli operatori del cimitero o al numero dell’Ufficio competente 0175 211472.

Ai primi di novembre verrà pubblicato sull’albo pretorio del Comune un nuovo elenco di sepolture che non state rinnovate nel 2021, oltre agli avvisi delle concessioni che scadranno nel 2023.

“Da alcuni anni continua il lungo lavoro di verifica di loculi e tombe sia a terra che cappelle - spiega il vicesindaco Franco Demaria -. In tal modo abbiamo recuperato disponibilità di posti di cui era carente il nostro camposanto. Le sepolture verranno messe in vendita in base alla graduatoria.

Per le tombe di famiglie ci vorrà un po’ più di tempo poichè la valutazione delle stesse non è ancora stata stabilita e varia in base alle caratteristiche del sepolcro. Inoltre alcuni monumenti funebri di interesse storico-artistica sono tutelati dalla Soprintendenza e richiedono il loro benestare per gli interventi".

In tema di verifica di concessioni, alcuni anni fa il Comune si era fatto carico della gestione della tomba di Amleto Bertoni, padre dell’artigianato contemporaneo saluzzese, tomba dove è sepolto dal 1967. Bertoni non aveva eredi e, come già è stato fatto in passato per altri due personaggi illustri, il professor Domenico Chiattone e don Soleri, la città di Saluzzo ne ha rinnovato la concessione per 99 anni.