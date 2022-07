Volley femminile A2, la talentuosa Nadine Zech alla LPM BAM Mondovì: "Sogno di giocare in A1"

Nata nel 2003 a Salisburgo, Nadine Zech è una talentuosa schiacciatrice che rafforzerà il nuovo team rossoblu.

Nadine Zech ha iniziato a giocare nell’Orago Volley, dove resta per tre stagioni, sotto la guida di Giuseppe Bosetti, per poi spostarsi a Jesolo. Successivamente ha indossato la maglia di Fiume Chions, dove ha disputato i play off per la promozione in B1. La scorsa stagione il salto in Serie A2, con l’Aragona.

Adesso per la giovane atleta una nuova avventura in rossoblu: “Ringrazio la società di avermi fatto questa offerta, che mi ha reso contentissima!” - commenta la neo pumina - “Sono una ragazza molto aperta, non vedo l’ora di conoscere le compagne, la società ed tifosi”.

Nome e cognome stranieri per un’atleta italianissima: “Mia mamma è austriaca, mentre mio papà è tedesco. Le mie sorelle ed io siamo tutte nate tra Germania ed Austria: siamo in 3 ed io sono la più piccola. Quando avevo 4 anni ci siamo trasferiti in Italia, è ormai da tredici anni che sono italiana a tutti gli effetti”.

Anno della maturità per Nadine, che ha chiuso brillantemente il “capitolo superiori”: “Ho frequentato il Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate e ho finito l’esame poche settimane fa.” - ci spiega la schiacciatrice - “Mi sono così concessa una bella vacanza a Malta, insieme al mio ragazzo.”

Diciannove anni compiuti da pochissimo (il 3 luglio), ma obiettivi ben chiari: “Io punto sempre in alto, nella vittoria e nella promozione in A1.” - afferma Zech - “Questo è il mio sogno, quello di giocare in A1 e penso che la strada giusta possa passare da Mondovì.”