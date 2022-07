Cicloturismo: a settembre appuntamento con la 4^ Route del Marguareis

Sabato 3 settembre si terrà la 4^ edizione della Route del Marguareis, da Tenda (Francia) a Chiusa di Pesio (Italia), valicando le Alpi del Marguareis e pedalando in quota sulla Ciclovia Alpi del Mediterraneo, sulla rinnovata e scenografica Ciclovia del Duca, in gruppo condotto da accompagnatori cicloturistici.

Si tratta di una manifestazione cicloturistica internazionale non competitiva per atleti con buone capacità fisiche e tecniche, con e-bike (consigliato) o mountain-bike muscolari. Per l’edizione 2022 il tracciato presenta uno sviluppo di 58 km e un dislivello positivo di circa m 1800, con punti di ristoro e di assistenza (con parziale possibilità di ricarica e-bike).

Da Limone Piemonte, che si raggiungerà in pullman, ci si sposterà nella pittoresca cittadina francese di Tenda a bordo del treno della Ferrovia delle Meraviglie. In sella alle mountain-bike da Tenda si percorrerà il fondovalle Roja sulla Ex Route Nationale 204 e successivamente si inizierà la risalita al Colle di Tenda geografico per la celebre strada dei 50 tornanti, con caratteristico percorso a serpentina. Superati gli ottocenteschi Forti di Tenda è prevista una sosta allo Chalet Le Marmotte, quindi si continuerà presso lo spartiacque alpino principale a duemila metri di quota sulla Limone-Monesi o Alta Via del Sale, la strada bianca più spettacolare d’Europa, incontrando numerose opere di ingegneria viaria. Alla Capanna Morgantini si imboccherà la Ciclovia del Duca per attraversare la lunare Conca della Carsene, poi con una lunga e scorrevole discesa in Valle Pesio, attraverso l’intaglio del Passo del Duca fra scorci rupestri, si raggiungerà la suggestiva foresta di conifere del Prel. Infine, dal Piano delle Gorre, si raggiungerà Chiusa di Pesio lungo la viabilità ordinaria.

Dopo tre anni di lavori di manutenzione, la Ciclovia del Duca oggi ripercorre il suo tracciato storico, completamente ripristinato della piccola via militare 194 e attualmente si pone come uno splendido collegamento per mountain-bike tra la Valle Pesio e la Limone-Monesi o l'Alta Via del Sale, attraverso i grandiosi scenari alpini del Parco Naturale, in ambienti ruvidi e selvaggi, ricchi di fenomeni geologici e dominati dal Monte Marguareis.

Per info e iscrizioni:

CONITOURS 0171 696206/698749 info@cuneoalps.it o bikeroom@cunealps.it

Quota di iscrizione € 50 comprensiva di assicurazione, assistenza sul percorso, trasporto, accompagnatori cicloturistici, pacco evento e cena finale (noleggio e-bike a partire da € 40 presso i noleggiatori convenzionati).

La partecipazione è riservata ad atleti maggiorenni (liberatoria per minori accompagnati), in possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistico o non agonistico.