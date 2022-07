Nuove proteste dei reclusi al Cerialdo, i sindacati scrivono al Prefetto: "Gli agenti vanno tutelati"

I sindacati della polizia penitenziaria scrivono una missiva unitaria indirizzata alla prefettura di Cuneo e al sindaco di Cuneo dopo gli episodi avvenuti all'interno della Casa Circondariale di Cerialdo.

La lettera è stata siglata dai segretari dei sindacati Sappe, Osapp, Uil Pa, Sinappe, Uspp, Fns Cisl, Fsa Cnpp ed Fp Cgil.

"Trascorsi solamente pochi giorni dall'ennesimo episodio di violenza perpetrato ai danni di alcuni agenti di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Cuneo - scrivono le sigle sindacali - torniamo tristemente a descriverLe ciò che è nuovamente avvenuto nella serata del 20 luglio all'interno di alcune sezioni detentive del Reparto Giudiziario ove sono allocati i detenuti 'comuni'."

Secondo quanto riportano le otto sigle, l'episodio in questione si sarebbe verificato alle ore 21,30. A seguito di alcuni malfunzionamenti all'impianto elettrico del padiglione, si sarebbe verificato un blackout generale che avrebbe causato l'interruzione della corrente elettrica nelle camere e nella Sala Video, dove sono presenti i monitor della videosorveglianza che sono presidiato 24 ore al giorno. A seguito di questo guasto si sarebbe verificato nell'arco di pochi minuti una forma di protesta nella Quarta Sezione.

"Il carcere di Cuneo - scrivono i sindacati di polizia penitenziaria - già noto alle cronache per i recenti avvenimenti sovversivi, dove ormai è in bilico il rispetto delle regole e della regolare condotta, ha visto nuovamente coinvolti molti reclusi nel tentativo maldestro di prendere il controllo delle sezioni. La situazione è degenerata in atti di violenza mediante lanci di frutta, uova, olio bollente e cibo nel corridoio nei confronti degli agenti presenti." "Sono state scagliate violentemente bombolette di gas che hanno causato esplosioni simili alle bombe carta tipiche degli “ultras” negli stadi di calcio - continua il racconto spedito alla prefetta Fabrizia Triolo e sindaco di Cuneo Patrizia Manassero - Non contenti per la dimostrazione di forza, hanno pensato bene di incendiare anche alcuni fogli di carta e lasciarli cadere fuori dalle finestre, causando un principio di incendio nelle sterpaglie intorno alla struttura." "In quel drammatico momento - raccontano - in servizio nel padiglione con quattro piani detentivi e con ben 245 reclusi, erano presenti solamente tre poliziotti penitenziari, considerato che nel frattempo altre unità erano impegnate a salvare la vita ad un recluso che ha tentato il suicidio. Con un enorme sforzo e solamente grazie alle loro capacità e professionalità, sono riusciti a sedare la protesta nell'arco di poche ore."

"Testimoni oculari dell'accaduto nonché vittime di un sistema penitenziario ormai al collasso, il medico di guardia e il personale infermieristico in servizio che, al pari di un agente di pubblica sicurezza, sono costretti ad operare in condizioni ormai non più accettabili anche ben oltre il loro orario di lavoro - prosegue la missiva - Alcune delle scriventi organizzazioni sindacali del comparto sicurezza, hanno già avuto occasione di confrontarsi con Lei nei mesi scorsi e rappresentarLe le maggiori difficoltà in cui i lavoratori operano e questa volta, congiuntamente e in forma unanime, tornano a ribadirLe l'assoluta urgenza e necessità di intervento alla Casa Circondariale di Cuneo."

Inoltre: "Da alcuni giorni i principali Uffici cosiddetti “essenziali” quali Ufficio Segreteria e Ufficio Comando sono chiusi per mancanza di personale e l’Ufficio Matricola è costretta a chiudere nelle ore pomeridiane in contrasto con la disciplina del settore. Per questi motivi, in considerazione della perdurante assenza di un'organizzazione del lavoro e nella dovuta necessità di tutelare gli agenti di Polizia Penitenziaria e tutti gli operatori che accedono per diverse ragioni all'interno della struttura, le organizzazioni sindacali intendono preannunciare fin da ora che si attueranno a breve tutte le forme di protesta sindacale consentite dalla norma in vigore, fintanto che non si vedranno dei miglioramenti delle condizioni di lavoro del personale."

La protesta si attuerà con l'astensione dalla mensa obbligatoria di servizio e lo sciopero “bianco” mediante il rispetto rigoroso degli ordini di servizio.