Stefano Barale, cicloamatore di Gaiola, ha percorso il suo personale giro d'Italia in trentasette tappe tra giugno e luglio

Classe 1960, un discreto allenamento e tanta "testa": queste le caratteristiche peculiari di Stefano Barale, cittadino di Gaiola in bassa valle Stura, che ha compiuto in trentasette giorni il giro d'Italia, non quello famoso della maglia rosa: un giro più lento, più geograficamente dettagliato e sicuramente più curioso e più interessante.

Stefano ci racconta di essere partito in treno per Ventimiglia un bel mattino di giugno e da lì, di essersi cimentato nell'avvio di quella che in allora gli pareva niente più che una scommessa con se stesso.

"Pedalata dopo pedalata, ho acquisito sempre più fiducia in me stesso e soprattutto nei miei quadricipiti." - ci spiega - "ho deciso di partire solo e forse anche un pochino inconsapevole. Dopo aver percorso in dieci giorni il litorale tirrenico fino alla Calabria, ho realizzato di stare davvero bene e di potercela fare!" Sorride...

E così ha fatto.

Un po' di numeri dell'impresa:

37 tappe

5.100 chilometri totali

138 km al giorno di media

30.000 metri di dislivello totale

1.300.000 giri di pedale

19 regioni toccate - tutte meno la Sardegna

30kg il peso spostato - bici e bagaglio

Dopo l'arrivo a Trieste, il ritorno verso ovest non senza una divagazione settentrionale in Trentino e una in Valle d'Aosta.





"Guardate che confronto ai tempi dei campioni non ho fatto una grande performance, ma certo un'impresa curiosa e particolare forse si. E ne sono orgoglioso!"

La meticolosità di Stefano Barale lo ha spinto, dopo essere arrivato a casa, a voler completare l'"anello" e pedalare ancora fino a Ventimiglia dove tutto era iniziato trentasette giorni prima.

E di storie da raccontare ne ha tante, a partire dalla solennità con cui ci rivela che, anche se ha visto quasi esclusivamente litorale e cittá storiche - effettuando dunque una "visita" molto parziale del Bel Paese - l'Italia é sempre, indistintamente stupenda!

Ci spingiamo quindi a chiedergli i due episodi più curiosi in negativo e in positivo.

"Nel complesso sono stato molto fortunato: niente incidenti, pochissimi inconvenienti, tempo bellissimo...il momento più faticoso é stato quando, seguendo le indicazioni - sbagliate - che segnalavano una pista cicloturistica, mi sono infilato con trenta chili di bici in un tratturo sempre più stretto e sabbioso che percorre l'istmo che divide il lago di Lesina dall'Adriatico sul Gargano. Sinceramente portare a mano la bici in mezzo alla sabbia sotto il sole per più di tre ore non é stato proprio piacevolissimo! L'incontro più illuminante e a suo modo piacevole é stato invece a Foligno, con un solitario Hare Krishna che percorreva il suo giro d'Italia, ma a piedi. Abbiano scambiato poche parole ma c'è stata come una improvvisa sintonia."

Classe 1960, un discreto allenamento, tanta testa e un curioso e romantico progetto portato a compimento nel migliore dei modi!