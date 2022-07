Un Santuario a porte aperte con il “Flauto Magico”

Dal 31 luglio al 7 agosto si terrà a Vicoforte, per il ventunesimo anno, “Settimana estiva nazionale lagatiana” organizzata dal Flauto Magico Odv.

Si tratta di un’organizzazione volontaristica che si occupa di sostenere le famiglie con bambini e bambine con Trisomia 21, meglio nota come sindrome di Down, promuovendo occasioni di incontro, formazione e confronto. Sarà una settimana preziosa per tutti, anche perché sono molti gli eventi in programma aperti al grande pubblico: tutti sono invitati a partecipare, un’occasione di divertimento, convivialità ma anche di approfondimento di un tema importante.

Il primo appuntamento da segnare in calendario è previsto per lunedì 1 agosto, dalle 20.45, con lo spettacolo di giocoleria con gli artisti Claudio e Consuelo, che si terrà sul piazzale antistante alla basilica. Giovedì 4 agosto, sempre alle 20.45 nello stesso luogo, Rafael & Gi offriranno una serata di ventriloquia e magia. Venerdì 5 agosto alle 20 ritrovo invece all’interno di Casa Regina Montis Regalis, con la cena di beneficienza organizzata dal “Flauto Magico”. Si tratterà di una cena in piedi, nel giardino della struttura. Si potrà partecipare lasciando un’offerta (a partire da 30 euro) che sarà devoluta alle attività della settimana. La quota comprende l’aperitivo, antipasti, primo, dolce, acqua, vino e caffè.

L’intrattenimento musicale è a cura del gruppo MaryLuke. Per prenotazioni e informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla reception di Casa Regina Montis Regalis, oppure contattando la struttura ai recapiti telefonici e mail (casa regina@santuariodivicoforte – 0174 565300). L’iniziativa si avvale del sostegno della Fondazione CRT, nell’ambito del bando “Santuari e Comunità”.

"La collaborazione con il Santuario di Vicoforte nasce dal 2001, quando la settimana estiva approda in Piemonte grazie al professor Lagati di Trento – spiega la presidente dell’organizzazione di volontariato “Flauto Magico”, Chiara Cottino – Negli anni questo rapporto si è consolidato ed è cresciuto in piena fiducia. Gli eventi davanti al Santuario sono il giusto coronamento di questi anni di lavoro a stretto contatto. Abbiamo camminato insieme e cercheremo di crescere ancora. Ringraziamo per la disponibilità il rettore, don Francesco Tarò, e i suoi collaboratori che ogni anno danno l’opportunità a queste famiglie di vivere una settimana serena, di confronto e formazione. Ringrazio tutte le persone che si sono messe in gioco nella gestione e nell’organizzazione dell’iniziativa. L’anno scorso la situazione pandemica ha fatto passare un po’ in sordina il ventennale: cerchiamo di recuperare quest’anno e auspichiamo una forte partecipazione da parte del pubblico per festeggiare insieme questo importante traguardo".

Gli artisti Claudio e Consuelo – Giocolieri, il duo si è formato nel 1990, dopo esperienze individuali di lavoro con il Cirque Bidon e come cantastorie. Da allora, questa tradizione di racconto è stata rinnovata, contaminandola con l’arte circense della giocoleria e con la comicità clownesca. Rafael & Gi – Rafael è un ventriloquo, illusionista e attore italo brasiliano. Si è formato in teatro alla Performing Arts University di Torino, ha studiato al circolo “Amici della Magia” e appreso il mestiere andando a bottega dal noto Samuel Barletti. Dopo aver lavorato in Brasile per molti anni, fondando un scuola di magia, ha iniziato a lavorare nel nostro paese, dove tra le altre cose, vanta una partecipazione alle trasmissioni “Tù si que vales” e “Soliti Ignoti”.

Gi, il suo pupazzo, è una giraffa, volubile e dispettosa, che adora stuzzicarlo con scherzi. Ama esibirsi come dj, facendo ballare grandi e piccini con la musica house, la sua passione. MaryLuke – Il gruppo si forma nel maggio 2020, composto da Luca Bertaina (voce e chitarra), Marianna Secondo (voce, ukulele e chitarra), Enrico Mellano (chitarra), Davide Graffino (percussioni). Ha un repertorio legato alla musica cantautorale italiana e internazionale, oltre che diversi brani inediti all’attivo, composti dallo stesso Bertaina.