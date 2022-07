A fuoco un ettaro di bosco vicino a Monteu Roero. Si indaga sulla matrice dolosa

Grande lavoro notturno per sedare le fiamme nell’incendio boschivo che dalla tarda serata di ieri era ampiamente visibile dai comuni di Monteu Roero e Santo Stefano Roero, nonostante il fronte abbia interessato unicamente l’area del comune di Pralormo, in provincia di Torino.



L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 21,50 di ieri, venerdì 22 luglio, da residenti del comune di Monteu siccome il bagliore era visibile a chilometri di distanza in una zona non lontana dalla frazione Virani.



L’area, molto impervia, si è potuta raggiungere solamente con mezzi piccoli e stretti. Il luogo dell’incendio è stato raggiunto dai volontari dei vigili del fuoco di Sommariva del Bosco con mezzi Aps e Defender “senza acqua” successivamente raggiunte daile squadre permanenti di Alba con altro mezzo Aps e moduli boschivi. In forza per sedare le fiamme hanno poi raggiunto il fronte i volontari di Bra e gli Aib di Bra e di Montà.



Accertata che l’area di competenza interessava il comune di Pralormo, nel torinese, sono intervenuti dapprima i vigili del fuoco volontari di Carmagnola e Riva di Chieri con gli Aib di Pino Torinese e la squadra permanente di Chieri.



Dopo ore di intervento le fiamme sono state spente intorno alle ore 2,30 di questa notte.



Attualmente in loco gli Aib di Pino Torinese e di Montà, oltre ai volontari dei vigili del fuoco di Riva di Chieri che stanno presidiando l’area.



Stando ai primi rilievi sarebbero andati a fuoco tra gli 8 e i 10 mila metri quadrati di bosco, circa un ettaro. Le fiamme, vista la zone impervia, non hanno interessato abitazioni, né persone ma sono rimaste circoscritte all’area boschiva che costeggiava un noccioleto.Sul posto sono inoltre intervenuti i carabinieri forestali che hanno effettuato i rilievi del caso.



Da quanto si apprende le fiamme sarebbero partite da tre punti diversi, un fatto che fa presagire ad una matrice dolosa, ma saranno le indagini ad accertare quanto accaduto.