Ampio incendio boschivo a Cartignano. Avviati lanci d'acqua aerei, malore per un soccorritore

Un ampio incendio sta interessando la porzione di bosco che costeggia la provinciale che collega Cartignano a Macra, la Sp 422, in zona San Bernardo. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 14,40. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco volontari di Dronero e Busca e le squadre permanenti di Cuneo oltre quattordici volontari Aib di Macra, San Damiano di Macra, Villar San Costanzo e Roccabruna.

Le operazioni sono condotte da due Dos (Direttore Operazione Spegnimento) presenti in loco i quali da diverse ore stanno gestendo anche i lanci d'acqua con il mezzo aereo elicottero dei vigili del fuoco. Da quanto ci viene riferito una persona impegnata nelle operazioni di spegnimento sarebbe stata colta da un malore. Con il supporto della squadra di Dronero del Soccorso Alpino e Speleologico, è intervenuto l'elisoccorso del Servizio Sanitario Regionale. I sanitari sono prontamente intervenuti sulla persona per poi verricellarla e trasportarla presso la struttura ospedaliera più vicina per maggiori accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Al momento l'incendio è sotto controllo. Dalle prime costruzioni le fiamme sarebbero partite dalla provinciale per poi poi salire a monte. Per evitare che le fiamme si ravvivano si procederà con un presidio notturno.



Continuano intanto le attività di soccorso per fronteggiare l'incendio di Cartignano.