Feste patronali, sagre, ma anche tanta cultura: ecco cosa fare in Granda nel penultimo fine settimana di luglio

Appuntamenti nella Granda per questo caldo fine settimana di luglio

Feste di paese dall’Alta Langa alle valli cuneesi, musica per tutti i gusti da Limone a Bossolasco, balli a palchetto, enogastronomia con i prodotti del territorio, spettacoli per bimbi e tanto altro in programma per sabato 23 e domenica 24 luglio

Ecco alcuni dei tanti eventi organizzati per questo fine settimana: consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti, contatti per prenotare o modifiche della programmazione. Le iniziative qui elencate sono organizzate secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it , www.visitlmr.it e https://langhe.net

Paesi in festa

Langhe e Roero

Torna “Levice in festa”, la manifestazione che animerà in questo fine settimana il paese dell'Alta Langa con tanti eventi fra buona gastronomia, musica e divertimento. Sabato 23 a partire dalle 19 apertura dello stand gastronomico con specialità carne alla brace e alle 21 serata danzante con l’orchestra “Polidoro Group” e il fisarmonicista Mimmo Mirabelli, a ingresso gratuito. Domenica 24 si parte dal pomeriggio, dalle 16 con una dolce merenda per bambini. Divertimento assicurato grazie all'animazione di “Sorridi sempre”. Alle 20 una sontuosa cena con menù di pesce. Nell'occasione “Baiablanca Crew” presenta la cena cantata “Made in Langa”: tutta musica italiana più bella, da cantare insieme, accompagnata da ottimi piatti di pesce. La prenotazione è obbligatoria entro sabato 23 luglio fino a esaurimento dei posti disponibili. La festa si concluderà martedì 26 luglio. Nelle serate del fine settimana tanto divertimento per i bambini grazie allo scivolo gonfiabile. Tutto il programma e i contatti per prenotare: www.facebook.com/proloco.levice

Enogastronomia, musica e sport nei quattro giorni di festa a Rocchetta Belbo, fino al 25 luglio, in occasione della trentanovesima edizione della patronale di sant’Anna, organizzata da Comune e Pro loco. Sabato 23, tornerà la giornata dedicata al ricordo di Michele Bertero. Si comincerà, alle 14, con un torneo di pallapugno alla pantalera libero a tutti. Alle 20, serata enogastronomica con paella, carne alla brace, fagioli alla messicana, birra, cocktail e il dj set Music power di Radio Vega. Nella mattinata di domenica 24 tornerà il raduno di trattori d’epoca con il pranzo nel salone parrocchiale alle 12.30. Nel pomeriggio, alle 17, via alla camminata non competitiva nei boschi, cui seguirà una merenda sinoira. La festa patronale di Rocchetta Belbo si concluderà lunedì 25, alle 20. Info: www.facebook.com/Proloco-Cuj-Dej-Formentin-Rocchetta-Belbo

Al Cornale di Magliano Alfieri, questa settimana è in programma la festa patronale di San Giacomo. Sabato 23, nel padiglione della borgata, largo alle 20 alla grigliata (su prenotazione) arricchita dalla serata danzante dell'orchestra de “Liscio simpatia”. Domenica 24 presso l'area della Cappella di San Giacomo, alle 18 ci saranno la Santa Messa e la festa dell'anziano. Info: www.facebook.com/circoloacli.cornale

La 79° Fiera del Pesco a Canale d’Alba inizia sabato 23 luglio quando, dalle 22nella centralissima piazza Italia, scatterà la festa con la Leva 2004, con il Dj Margot. Domenica 24 luglio inaugurazione in piazza Italia dalle 10.30. L’evento sarà accompagnato dal corteo nel centro storico da parte della banda musicale di Villanova d’Asti. Alle 18, il primo cittadino attenderà in municipio i neo-maggiorenni canalesi per la consegna della copia della Costituzione, cui seguirà il momento conviviale. Alla sera, ci sarà il ritorno della serata di musica Anni '60, sempre in piazza Italia, con il gruppo “La prossima generazione”. La festa proseguirà fino a domenica 31 luglio con tanti appuntamenti durante la settimana da non perdere. Presenti il banco di beneficienza, il punto gastronomico dalle 20 con le tante prelibatezze locali e un concorso fotografico. Info: www.canaleonline.it

Festa anche a Corneliano d’Alba per celebrare Sant’Anna, la patrona del paese. Sabato 23 alle 16 inaugurazione della mostra di pittura sulla Torre decagonale. Alle 20 arriverà la Paella valenciana (carne e pesce) con prenotazione obbligatoria. A seguire si esibirà la Super Star Show con Roy Paladini. Lo spettacolo danzereccio sarà dedicato ai grandi miti della musica rock e pop. Domenica 24 alle 17 in piazza Cottolengo è in programma la seconda edizione del Memorial Sergio Corino, un’esibizione di pallapugno con la partecipazione di numerosi atleti del Balon.Alle 20 sarà proposta la Cena sotto le Stelle, con un menù tradizionale piemontese preparato dal catering Anna Marchisio, prenotazione obbligatoria. La serata sarà animata dall’orchestra “I Roeri”. Info: www.facebook.com/ProLocoCorneliano

La Pro Loco di Mango, insieme al Comune, presenta l’edizione 2022 della Festa patronale estiva che si svilupperà fino al 25 luglio. Sabato 23 luglio sarà dedicato alla musica: alle ore 21 sarà protagonista “Qua Solo” in live acustico e poi Serata Dance e DJ Set con Anisa; punto ristoro aperto per tutta la serata e così anche la domenica 24 luglio quando, alle ore 22.30, è previsto un Grandioso Spettacolo Pirotecnico. Lunedì 25 luglio il tradizionale appuntamento con la “Grande Grigliata Mista” su prenotazione e poi Serata danzante con “Bruno Mauro e la Band”. Durante i festeggiamenti, che si svolgeranno sul ballo a palchetto nel cortile delle scuole (anche in caso di maltempo), sarà aperto al pubblico il Banco di beneficenza. Info pagina Facebook proloco Mango: www.facebook.com/ass.turistica

Fino al 26 luglio torna la festa patronale di San Bonaventura a Montelupo Albese. Sabato 23, alla patronale di San Bonaventura, si potrà gustare la grigliata mista con antipasti e dolce a partire dalle 20 su prenotazione. La serata di festa proseguirà con lo show di Cocò music. Domenica 24, dalle 10, le vie del paese si coloreranno di numerose bancarelle e alle ore 11.15 sarà celebrata la Messa solenne con la corale parrocchiale. Seguirà l’aperitivo in piazza. Alle 17 per la gioia dei più piccoli si proporranno i giochi all’aperto e alle 20 ci sarà la cena su prenotazione a base di pesce. Dalle 20 la Proloco porterà in tavola paella, polpo e patate, carpaccio di pesce spada e tonno, macedonia e gelato. Alle 21 la serata continuerà con la musica dell’orchestra Una sera per caso. Lunedì 25, alle 21, la compagnia teatrale di Sinio metterà in scena la commedia Noios! Martedì 26, la serata conclusiva con il concerto del gruppo musicale Young clarinets alle 21. Durante tutto il periodo dei festeggiamenti sarà attivo il servizio bar.Info: www.facebook.com/proloco.montelupoalbese

Domenica 24 luglio sarà ospite di Bra Adelmo Cervi, erede di Aldo, uno dei sette fratelli fucilati dai repubblichini nel dicembre 1943 a Campegine di Reggio Emilia. Così fu punita una famiglia contadina che aveva osato festeggiare la caduta del dittatore Mussolini con un piatto di pasta offerto a tutto il paese. Qui il pasto semplice ma significativo sarà replicato all’area verde di San Michele sulla collina braidese. Una “pastasciutta antifascista” come l’hanno battezzata dall’Anpi, l’Associazione nazionale partigiani d’Italia che organizza l’evento con la sua sezione di Langhe e Roero. Sulle orme di nonno Alcide, autore nel 1955 de “I miei sette figli”, ha da poco pubblicato “I miei sette padri”, libro che presenterà nel centro d’incontro sanmichelese alle ore 11. Poi chi avrà prenotato potrà sedersi a tavola con Adelmo Cervi, classe 1943 un mito della Resistenza. Info: www.facebook.com/ANPIAlbaBra

Valli cuneesi

Domenica 24 luglio appuntamento con il Cantalago, la passeggiata enogastronomica organizzata dalla Proloco di Pontechianale, su prenotazione, che permetterà di percorrere il sentiero lungo-lago, gustando lungo il cammino i piatti tipici della tradizione alpina e cantando, tra le tappe, i successi di ieri e di oggi, nazionali e popolari. A partire dalle 11, infatti, ogni 20 minuti, tre gruppi scaglionati partiranno al seguito di una comitiva di musicisti e cantanti, che accompagneranno i buongustai durante il tour anche in musica, voce e strumenti. I partecipanti, a partire dal primo pomeriggio, si sfideranno in giochi, quiz e prove musicali all'interno del gioco a premi "Figli delle stelle", organizzato dalle 14,30 in piazza del Municipio. La festa per gli 80 anni della diga si accompagnerà nella giornata di domenica dall'inedito mercatino vintage allestito dalle 9. A metà pomeriggio, intorno alle 16,30, è in calendario la partenza della visita guidata lungo-lago, con tante curiosità storiche relative alle vicende del paese e della sua diga. Info: www.facebook.com/prolocopontechianale2018

Si celebrerà a Monterosso Grana la tradizionale festa patronale dedicata a San Giacomo con un programma ricco di manifestazione dedicate ai grandi e ai piccoli fatto di spettacoli e sport, di street food, luna park e intrattenimento. Sabato 23 è prevista la gara di bocce nel pomeriggio presso l’area del campo, mentre alla sera andranno in scena le danze occitane con Daniela Mandrile. Domenica 24 dopo la Santa Messa alle ore 10.00 si svolgerà la processione accompagnata dalla Banda musicale di Bernezzo. A seguire l’agriCucaracha offrirà ai partecipanti l’aperitivo sulla piazzetta della chiesa, mentre dalle 14.00 sarà inaugurata la mostra del pittore Luciano Seddaiu. Il pomeriggio sarà dedicato ai giochi popolari. Sul lungo Grana, durante tutta la domenica si potranno trovare sapori, profumi, bancarelle di prodotti tipici, artigianato e opere dell'ingegno. Gran finale lunedì. L’evento è a ingresso libero. È raccomandato l’uso della mascherina. Info: www.facebook.com/ComuneMonterossoGrana

Grande festa da sabato 23 a martedì 26 luglio in frazione a Sant’Anna di Boves in occasione della festa patronale. A dare il via ai festeggiamenti, sabato 23 luglio a partire dalle 14 la gara a Bocce Petanque a sorteggio. Dalle ore 20 la cena Chicken & chips (polletto e patatine), biglietti fino ad esaurimento. Alle ore 21 musica a volontà con Dj Mario Jay Bee in consolle in collaborazione con il vocalist Isomain. Ingresso gratuito. Domenica 24 luglio alle ore 10,30 Messa solenne. Alle ore 20 cena campagnola (biglietti fino ad esaurimento). Seguirà alle ore 21 la serata danzante con l’orchestra “Non solo liscio” ad ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/s.anna.boves

In frazione Pratavecchia di Dronero è in calendario la Festa Patronale di San Giacomo Maggiore fino al 25 luglio. Sabato 23 dalle 18 è in programma la corsa podistica “Memorial Mauro Garnerone e Gianfranco Menardi” organizzata dalla Dragonero. A seguire, dalle 20, la cena di San Giacü (menu con salamino, vitello tonnato, bistecca, salsiccia, patatine, formaggio e dolce). Alle 21 Mojito party con fiumi di birra. Dalle 22 dj set con Don Paolo e Juno. Domenica 24 i festeggiamenti più tradizionali con le cerimonie religiose. Dalle 17 la rottura delle pignatte, mentre alle 17.30 tocca all’animazione dei clown di Eso ES Onlus. Alle 18 aperitivo con stuzzichini. In serata, dalle 21, lo spettacolo “Cantando sotto le stelle 2022” dove si esibiranno 22 cantanti di Pratavecchia, Dronero e dintorni. Ospiti, cabaret e folklore, tutto rigorosamente dal vivo. Tra i presenti il baritono William Allione e l’interprete soul-jazz Giulia Giaccardi.

La Pro Loco di Crissolo organizza sabato 23 luglio, a partire dalle ore 10 nella zona pedonale, la prima edizione della manifestazione “Crissolo Olistica”, una giornata dedicata alla salute del corpo e della mente. L'evento vuole portare a conoscenza delle persone che esiste la possibilità di prendere coscienza del proprio corpo e della propria mente, attraverso antiche scienze naturali, da anni dimenticate, ma facenti parte del bagaglio personale sin dalla nascita. Esistono tecniche e rimedi naturali che riportano l'equilibrio nell'organismo senza effetti collaterali ed aiutano a prevenire una moltitudine di disturbi provocati dal moderno modo di vivere. Sarà una splendida occasione per trascorrere una giornata in pace e serenità, in un luogo fresco, con novità da scoprire, o meglio da riscoprire...Info: www.facebook.com/ComuneCrissolo

A Prato Nevoso, Frabosa Sottana, fino a domenica 24 luglio appuntamento con la 3ª edizione della Sagra dell’acciuga in versione alpina. L’evento si terrà nella suggestiva cornice del Borgo Stalle Lunghe. Protagonista assoluta l’acciuga pescata direttamente dal Mar Ligure, che per tre giorni si potrà gustare ascoltando ottima musica dal vivo e con il dj set. Info: https://pratonevoso.com/acciughe

In occasione degli 850 anni dalla fondazione della Certosa di Casotto, domenica 24 luglio, con partenza dal borgo fissata alle ore 9, è in programma una camminata enogastronomica con approfondimenti naturalistici della guida Gabriele Cristiani e storici di Sebastiano Carrara. In Cascina Grangia, uno dei gioielli architettonici dimenticati, una piccola colazione con le paste di meliga della pasticceria “Nasi”. In borgata Surie il pranzo conviviale, con i sapori di un tempo. La camminata si svolgerà su un percorso di 7 km con strada sterrata, difficoltà definita “turistica”. Rientro alle 16. Info: www.facebook.com/amicidivalcasotto

Domenica 24 luglio Ormea, “Città dei bambini”, propone un ricco e divertente programma di iniziative per i più piccoli, tra spettacoli e divertimento. Si comincia alle 10 nel centro storico, con ingresso libero. In programma “Giambello” dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 16 alle 16.30 in piazza San Martino, “Carotino burattino giramondo” dalle 11 alle 11.30 e dalle 15,10 alle 15.40 in viale Aleramo, “Bubble bigne” dalle 11.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 15 in piazzetta del Comune, la “Cascina all’inverso” dalle 16.45 alle 17.15 in piazza San Martino, il Mago Taz dalle 17.30 alle 18.45 di fronte alla piazza del Comune. Parteciperanno anche il Trampoliere itinerante, Gianni raccontastorie, ci saranno il Truccabimbi in via Roma e i giochi gonfiabili nel parco La Lea. Info: www.facebook.com/ComunediOrmea

Sport, cultura, cibo e musica animeranno il week-end nel borgo di Garessio con la due giorni di "Aqua". Sabato 23 luglio alle 10 è in programma "Gocce di sport" con tante iniziative per muoversi all’aria aperta. Alle 10.30 inaugurazione Aqua al parco fonti San Bernardo con il convegno "Termalismo e divinità: l'acqua nell'antica Roma". Alle 17 ci sarà la presentazione di un libro e alle 21 il concerto de "La Banda dei Des". Domenica 24 luglio alle 9 sono in programma il mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici, alle 10 l’apertura del centro benessere spa "acqua e benessere", giochi con il Ludobus, escursioni speleologiche di gruppo alla grotta del Gazzano. Con il Fai sono previste visite guidate per scoprire angoli di bellezza nella Villa Lepetit e nel borgo medievale. Alle 11 apertura dell’area Street food. In occasione del week-end il Castello reale di Casotto si animerà grazie ai figuranti della rievocazione storica "Frammenti di Passato". Info: www.facebook.com/comunedigaressio

Appuntamento questo fine settimana a Barge con le Golosità del Monviso. Sabato 24 luglio alle 8.30 gara di bocce Poule CCDD a 16 formazioni. Torna alle 10 Barge Desbarassa che porta i negozi in strada con occasioni e sconti per una mega fiera locale fino alle 23. Alle 10 inaugurazione della mostra di dipinti con il maestro Piero Riva sotto l’ala. Apertura alle 19 per la prima occasione di degustare le “Isole golose” accompagnate dalle costine in piazza, sia da asporto che al tavolo. Insieme alle “Vetrine in movimento” in centro, la serata di sabato si concluderà con la musica di Giulia Frencia. Domenica 24 saranno appuntamenti fin dalle 9: mercatino di scambio e baratto di oggetti antichi e il ritorno di Barge Desbarassa con i negozi in strada e le bancarelle espositive e apertura della mostra di dipinti. Le Isole Golose saranno protagoniste a pranzo a partire dalle 12 con specialità culinarie, vino e birra in formato da passeggio. Bis per le costine in Piazzetta e, nel pomeriggio dalle 14 nuova gara di bocce. Isole Golose anche a cena a partire dalle 19 insieme alle costine. Doppia serata musicale alle 21: per i più giovani l’area dedicata è quella della Piazzetta con la cover rock degli All In, mentre in piazza San Giovanni spettacolo danzante con Maria Ravera. La festa si concluderà martedì 26 luglio. Info: www.facebook.com/prolocobarge

A Paesana, fino al 24 luglio con la Festa della Birra la musica e l'arte saranno protagoniste e tutta la manifestazione punterà a proporre talenti locali, stili di linguaggi artistici ed espressivi meno noti. Sabato 23 sarà l'occasione di sperimentare il linguaggio del rap e dei graffiti grazie a Shame e la Gelo Crew. A cena verranno serviti gli hamburger della macelleria di Paesana. La serata vedrà il primo Contest di freestyle della valle. A seguire musica con dj Klok. Domenica 24, sarà interamente dedicata all'arte, in tutte le sue forme grazie alla collaborazione dell'associazione Makala. La sera si concluderà con il concerto del gruppo One Hot Magik, una cover band dei Red Hot Chili Peppers. Durante l'evento, grazie ad una compagnia di ragazzi si potrà assistere alla formazione di un graffito. Info: www.facebook.com/prolocopaesanacn

Sabato 23 luglio dalle 16 alle 19 in Piazza San Sebastiano a Limone Piemonte è in programma l’intrattenimento per i più piccoli con gli animatori del Ludobus, che faranno divertire il pubblico con i giochi di un tempo. In serata Notte bianca con negozi aperti e intrattenimento musicale in orario serale fino alle 23. Sabato 23 e domenica 24 luglio Limone Piemonte ospiterà la tappa finale del campionato e-Enduro 2022, competizione agonistica con bici a pedalata assistita, molto tecnica e competitiva. Info e programma: www.e-enduro.it Info: www.facebook.com/limonepiemonte

Musica e spettacoli

Per l’ultima data del festival teatrale “Ferie di Augusto” che si sta svolgendo a Bene Vagienna, Filippo Bessone e la ½ Ora canonica mettono in scena “Il ritorno di Trimalcione”, spettacolo ispirato alla figura creata dall’autore latino Petronio nel suo “Satyricon”. L’appuntamento è alle 21.15 di sabato 23 luglio nel sito archeologico di frazione Roncaglia. Il costo del biglietto è di 10 euro. La biglietteria è aperta sul posto, a partire da un’ora prima dello spettacolo; i biglietti possono essere acquistati anche su: www.torinospettacoli.it Info: www.feriediaugusto.it

A San Damiano Macra appuntamento sabato 23 luglio con i Trelilu che porteranno musica e allegria in paese. Voce, chitarra, clarinetto e contrabbasso sono gli elementi chiave del gruppo che ha fatto del dialetto un elemento prezioso della musica popolare e non solo. Roberto Beccaria, Roberto Bella, Piero Ponzo e Francesco Bertone sono i Trelilu: quattro personaggi stralunati, grezzi ed eleganti, fuori moda ma, a modo loro, in anticipo sui tempi. Sul palco di San Damiano, alle 21 in piazzetta Croce al Valore Militare, la band proporrà un mix di musica e di divertimento tragicomico, quasi surreale, con uno spettacolo tra il concerto e il cabaret. Ingresso libero e gratuito. Info: www.facebook.com/ProLoco.SDM

Burattinarte Summertime propone lo spettacolo con il duo Consuelo e Claudio con Dal paese dei balocchi in programma per sabato 23 alle 21.30 ad Alba in frazione Scaparoni. Ingresso libero. Informazioni sul sito www.burattinarte.it

Con la rassegna “I suoni della pietra” appuntamento sabato 23 luglio 17 nel Teatro della Pietra di Bergolo con lo spettacolo “Arie di violini sulle alte colline”. Si tratta di un omaggio musicale al pittore Ernesto Treccani, artista del ‘900. Locandina: www.comune.bergolo.cn.it

“Il cabaret non è solo un vassoio. Cento anni di avanspettacolo” è la rappresentazione che andrà in scena sabato 23 luglio, alle 21, nel parco di Villa Belvedere Radicati, sulla collina di Saluzzo, in via San Bernardino 17. La trama narra le vicende di una giovane e rampante regista e della sua più matura e navigata assistente alle prese con una serie di provini per la messa in scena di uno spettacolo di cabaret. Tra equivoci, scambi di battute e di personaggi, lo spettacolo porterà in scena alcuni sketch comici che hanno caratterizzato il cabaret italiano in questi anni. Prenotazioni obbligatorie su: www.monasterodellastella.it/prenotazioni

Ascanio Celestini sarà all’Arena estiva a Mondovì sabato 23 luglio, alle 21, con il suo nuovo spettacolo “Museo Pasolini”: un omaggio al grande scrittore e regista friulano, di cui ricorre nel 2022 il centenario della nascita. Lo spettacolo inizierà alle 21 con ingresso libero. Info: www.facebook.com/dacquaediferro

Per il Festival Contaminazioni gran finale a Frabosa Soprana sabato 23 luglio alle 21 con Summertime, un omaggio a George Gershwin scritto e raccontato da Lucia Margherita Marino. Sul palco si esibiranno la finalista X Factor Celeste Gugliandolo e l’Orchestra Giovanile TAKKA BAND con un viaggio attraverso i brani che hanno reso celebre in tutto il mondo il compositore statunitense: Rhapsody in Blue, Un americano a Parigi, Fascinating Rhythm, Nobody But You, Lady Be Good, The Man I love, I Love You Porgy fino alla ninnananna più famosa di tutti i tempi, Summertime. Ingresso gratuito. Info: www.estemporanea.eu e www.facebook.com/estemporanea.eu

Ancora grandi concerti per “Suoni dalle colline di Langhe e Roero”, la rassegna concertistica estiva del Parco Culturale con la Direzione artistica di Alba Music Festival. Sabato 23 alle 17 nel Teatro della Pietra di Bergolo si respirerà aria latina con Fuego en la Sangre. Domenica 24 luglio alle 18 appuntamento sul sagrato della chiesa di San Giovanni a Bossolasco per “Nulla in mundo pax sincera”, con il quintetto Alessandria Classica che accompagnerà il soprano Sung Hee Park e gli ottoni di Shigeko Tojo. Info: www.albamusicfestival.com

Sabato 23 luglio alle 18.00 Occit’amo Festival organizza a Manta presso la Chiesa Santa Maria del Monastero, il concerto dei Los Jutglars – Trio Catalano Acustico. Il trio è specializzato nella ricerca di strumenti e repertori storici ed esegue principalmente melodie tradizionali della provincia del Roussillon. Ingresso gratuito. Domenica 24 luglio alle ore 6.30 a Verzuolo presso il Santuario di Santa Cristina si esibiranno gli Autre Chant, la cui attività musicale è caratterizzata da tradizione e creatività. Ingresso gratuito. Info: www.occitamo.it

Appuntamento con Monfortijazz 2022 all’auditorium Horszowski di Monforte d’Alba. Domenica 24 luglio alle 18.30 ospiterà Les Negrésses Vertes, uno dei gruppi più carismatici e vivaci che si forma nei quartieri operai di Parigi degli anni Ottanta. La loro musica è un’irresistibile miscela di suoni gitani, reggae, ska, chanson français e ritmi nordafricani, l’incontro perfetto di tradizione mediterranea e rock anglosassone. Info: www.monfortinjazz.it

Domenica 24 luglio, i coristi della Corale Tre Valli saliranno in seggiovia da Pian Munè, Paesana fino a Pian Croesio, dove alle 15.30 terranno in quota (1900 metri) il primo concerto. Alle 18 invece ci sarà il concerto ufficiale presso il ristorante di Pian Munè. Si invitano amici e simpatizzanti a partecipare numerosi. A seguire cena in musica. Info: www.pianmune.it

La musica sarà la protagonista del fine settimana limonese, con due appuntamenti da non perdere, entrambi a ingresso gratuito. Sabato 23 luglio alle 21 al Teatro Alla Confraternita si esibiranno Christiana Coppola al violoncello e Ludovica De Bernardo al pianoforte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 24 luglio alle 12 l’armonicista Fabrizio Poggi con la sua band inaugurerà la rassegna musicale Note d’Acqua al Lago Terrasole. Il bluesman italiano, con la sua formazione, si esibirà a bordo di una zattera in movimento in mezzo al lago a 1.750 metri d’altitudine, proiettando il pubblico nelle atmosfere del fiume Mississipi, spaziando da brani blues e gospel tradizionali con incursioni anche alla musica d’autore americana di matrice roots e folk.

L’Anima festival fa anche una tappa a Limone Piemonte: domenica 24 luglio alle 2130 in piazzale Boccaccio si esibiranno le Vibrazioni. Prenotazioni obbligatorie al numero 0171.925281. Info: www.facebook.com/limonepiemonte

Ad Aisone domenica 24 luglio alle 18, presso il giardino del Municipio, la Compagnia il Melarancio proporrà lo spettacolo “E venne la notte”. Ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio

A Roddino nel fine settimana è in programma il festival «Mataria ‘d Langa» giunto alla 31ª edizione. Sabato alle 21 la proposta sarà all’insegna del folk rock, con il ritorno dei Gang, dal 1995 presenti in ogni edizione di «Mataria ‘d Langa», insieme al chitarrista blues Paolo