Grande successo e partecipazione per il 18° Memorial “Baroncini, Bello, Dalmasso”

Giovedì 21 giugno si è concluso il 18° Memorial “Baroncini, Bello, Dalmasso”, il torneo di calcio a cinque organizzato dall’Associazione Tocca A Noi Racconigi insieme all’Atletico Racconigi e con il Patrocinio del Comune, in ricordo di tre ragazzi racconigesi. Quest’anno l’evento ha visto la partecipazione di ben 18 squadre con giocatori provenienti da Savigliano, Carmagnola, Bra, Cardè e tanti altri paesi limitrofi.

Il livello si è alzato notevolmente rispetto alle passate edizioni e, dopo oltre un mese di partite, i giallorossi dell’AC Brazzers hanno portato a casa il primo posto aggiudicandosi la finalissima contro i campioni uscenti del Ricky Barber Shop: non sono bastati i tempi regolamentari (4-4 il risultato) e neanche i 10 minuti supplementari (5-5) per decretare il vincitore; ai calci di rigore hanno avuto la meglio i giovani capitanati dal racconigese Mattia Murabito, dopo un match davvero al cardiopalma. Anche la finale per il 3°/4° posto è stata tutt’altro che banale, sebbene con alcune assenze: i ragazzi del Dopo Scuola Allegramente hanno superato Car-Isma con il risultato di 7-4 dopo i tempi supplementari.

Grandi sorprese anche per quanto riguarda i premi individuali: il Saviglianese ha consegnato il premio di “miglior giocatore della fase a gironi” a Fabrizio Ruscello (16 gol, Benfica); il Corriere di Savigliano ha premiato Alberto Greco (AC Brazzers) come “miglior portiere”; il Dopo Scuola Allegramente ha portato a casa due premi individuali: “Capocannoniere” a Domenico Silvestri (20 gol), premiato da Ottica Osella, e “miglior giovane” a Daniel Sorrentino, premiato dalla Parafarmacia Santa Maria; infine, il premio “miglior giocatore” è stato assegnato a Stefano Lotrecchiano (Ricky Barber Shop) premiato da Agricola Racconigese.

La buona riuscita del Torneo è stata resa possibile grazie al contributo dei ragazzi del Tocca a Noi, di Bordese e Marchisio per la gestione del campo e del punto bar, degli arbitri, degli sponsor e di tutti coloro che hanno facilitato l’organizzazione dell’evento.