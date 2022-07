Via Vivaro chiusa due notti per lavori alla rete ferroviaria altezza passaggio a livello

Due notti di lavori per la Rete Ferroviaria Italiana nel tratto della strada ferrata ad Alba, in via Vivaro, con interessamento del passaggio a livello. La via resterà vietata al traffico nelle notti tra il 25 e 26 luglio e tra il 26 e 27 luglio, dalle ore 21 alle ore 5. Per raggiungere il centro città si consigliano vie adiacenti: si può passare da corso Piera Cillario per poi immettersi in Viale Torino, oppure da corso Europa per poi immettersi in via Fratelli Bandiera o verso piazza Michele e Pietro Ferrero.