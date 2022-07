Limone Piemonte pronta ad ospitare la gara di trail running "La via dei lupi"

30 luglio a Limone appuntamento da non perdere per gli amanti della corsa in montagna con la Via dei Lupi. Dopo il Cro Trail, la Perla delle Alpi Marittime ospiterà un’altra gara di trail running , che si svolgerà lungo un percorso di 11,4 chilometri con un dislivello positivo di 650 metri ed altrettanti in negativo.

La competizione, giunta all’undicesima edizione, partirà da Piazza del Municipio e seguirà un itinerario che attraversa buona parte del centro cittadino per poi salire attraverso il caratteristico “Viasol” sino alle piste della Riserva Bianca, per poi ridiscendere verso il traguardo correndo nel Vallone San Giovanni. Arrivo programmato in Piazza del Municipio intorno alle 17. L’edizione 2022 sarà valida come prova del Campionato Regionale di corsa in montagna 2022 UISP . In contemporanea, sullo stesso percorso, si svolgerà anche la seconda edizione della Via dei Lupi Dog Endurance Trail , gara competitiva riservata a runners con il proprio cane. Info, regolamento e modalità di iscrizione: www.laviadeilupi.com .