Attesa una perturbazione per domani, con possibili temporali anche forti

Da domani è attesa una perturbazione atlantica che si farà strada dalla Francia verso la nostra regione, facendo fluire aria fredda in quota dal pomeriggio. Si spera in apporti che mitighino la siccità, almeno in minima parte.

Tale situazione sarà infatti causa di un marcato aumento dell'instabilità atmosferica, che sfocerà in temporali anche forti accompagnati da grandine e raffiche di vento forte.

Martedì il tempo sarà in miglioramento grazie all'allontanamento della perturbazione verso le regioni nordorientali della penisola, mentre mercoledì un flusso di correnti orientali nei bassi strati atmosferici sarà causa di un nuovo, ma non deciso, peggioramento del tempo.