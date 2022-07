Domenica da bollino rosso per il caldo. Ieri leggero calo con le massime registrate a Villanova Solaro

Un’altra giornata da ‘bollino rosso’ per la nostra provincia. L’ondata di calore che sta interessando l’intero continente ha calato, almeno sul nostro territorio, le proprie temperature nella giornata di ieri, sabato 23 luglio.

I picchi massimi della settimana si sono toccati nella giornata di venerdì con temperature che hanno superato ampiamente nel braidese e nel Roero i 37 gradi centigradi, salite sopra ai 38 in alcune aree dell’alessandrino.

Nel bollettino diramato ieri dall’Arpa si nota come il caldo non sembra volere allentare la presa con massime superiore ai trenta gradi praticamente in tutto il Piemonte. Il rischio secondo Arpa è nel livello di ‘pericolo’, si consiglia pertanto di evitare sforzi e prolungate esposizioni al sole.

Massime registrate nella giornata di ieri nella stazione di Villanova Solaro a 35 gradi intorno alle ore 17,30. Poco più basse a Bra (34.6°C), Alba (33.5°C), Fossano (33.2°C), Mondovì (33.1°C) Savigliano (32.9°C), Cuneo (31.7°C) e Saluzzo (31.6°C).

La stazione ‘più fresca’, rimane la Monviso, sopra i tremila nel comune di Pontechianale. Qui le minime si sono leggermente abbassate a 7.3°C, dopo gli otto gradi rilevati venerdì.

Il bollettino calcolato sui tre giorni di Arpa segnala una situazione ‘calda’ anche per la giornata di domani.