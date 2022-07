Il 1º reggimento artiglieria da montagna sulla Bisalta per i 150 anni del Corpo degli Alpini

Si è conclusa la prima settimana in Valle Pesio delle “150 come”, per gli artiglieri di Fossano del 1º reggimento. L’iniziativa che nel mese di luglio vede oltre 1.600 militari delle truppe alpine dell’esercito compiere 150 ascensioni su tutto l’arco di Alpi e Appennini nell’ambito delle celebrazioni per il secolo e mezzo del Corpo. Il modulo movimento in montagna estivo che la Brigata Taurinense sta conducendo nel mese di luglio vede anche il 1° Reggimento artiglieria da montagna impegnato nella Granda e in particolare nelle Valli Pesio e Ellero.

Una settimana ricca di attività per gli artiglieri fossanesi. Dal campo base di San Bartolomeo a Chiusa di Pesio, numerose le ascensioni svolte dagli artiglieri di Fossano sulle cime della zona. Non poteva mancare la “Besauda”, simbolo della Granda, seguita dalle Cime Cars e Durand che hanno visto gli uomini e le donne completare il programma con oltre 4mila metri di dislivello conseguiti per quasi 60 km di marce.

A suggellare l’evento delle 150 Cime anche la presenza, in occasione della marcia al rifugio Garelli, della Sezione ANA di Cuneo. Non sono mancati i momenti legati alla memoria dei 150 anni di storia del Corpo degli Alpini nella provincia di Cuneo, con la deposizione di corone a diversi monumenti ai caduti e luoghi simbolo come la tomba della Medaglia d’Oro Ignazio Vian al Cimitero di Guerra di Certosa di Pesio.