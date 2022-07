Juventus, una storia vincente

Quando parliamo di calcio non può non venirci in mente la compagine della Juventus, una storia calcistica iniziata un secolo fa. Un sodalizio che conta tantissimi tifosi non solo in Italia ma anche in tutto il mondo e che conta tantissimi trofei in bacheca sia a livello nazionale che internazionale. Ma come è nata questa grande storia?

Juventus, dal 1897 un marchio calcistico vincente

Ci sono vari portali che danno maggiori informazioni sulla storia della juventus, ma in questa sezione vogliamo analizzare la sua storia nei dettagli. Il club, nato nel 1897 da un’idea di un gruppo di studenti torinesi che mai si sarebbero immaginati che questo club diventasse tra i più vincente del nostro Paese. E la sua maglia a strisce biancoere è il suo simbolo più indiscusso. Con il passare degli anni la Juventus ha collezionato titoli su titoli e con la Presidenza della Famiglia Agnelli ha accumulato un brand sempre più continuo in tutto il mondo. La costruzione dell’Allianz Stadium” è stato il colpo da novanta che la proprietà è riuscita a realizzare sulle cenere del vecchio Delle Alpi, alzando sempre di più il suo marchio.

Juventus: un albo d’oro da invidia ma anche la caduta in Serie B

Quello che cade all’occhio ad ogni tifoso e appassionato di calcio è senza dubbio il ricco albo d’oro della Juventus in tutti questi anni. La compagine bianconera è riuscita anche ad ottenere la terza stella, conquistando più di 30 scudetti. Tallone d’achille è invece quella Coppa dei Campioni (l’ultima risale al 1996 nella finale vinta ai rigori contro l’Ajax allo stadio Olimpico di Roma) che la compagine torinese non è riuscita più a portare a casa. Macchia nera della storia bianconera è sicuramente l’estate 2006, quando la Juventus fu retrocessa in Serie B dopo la conquista dello Scudetto per lo scandalo “Calciopoli”, ritornando dopo solo una stagione nella massima serie.

Da Sivori a Del Piero fino a Cristiano Ronaldo

Della Juventus non si possono menzionare i tanti campioni che hanno indossato la gloriosa maglia a strisce. Tra i più indietro come non dimenticare Omar Sivori o Boniperti, ma anche tanti altri calciatori di fama internazionale. Andando negli anni ‘90 ecco le magie di Roberto Baggio e Vialli, fino alla scoperta di Alessandro del Piero, scoperto nel Padova. Lo storico numero 10, così come il portiere Buffon, infrangerà il record di presenze in bianconero. La storia più recente si chiama Cristiano Ronaldo, il 5 volte Pallone d’Oro, che nel 2018 è approdato sotto la mole per segnare reti a raffica che sono valsi scudetti e coppe nazionali.

In conclusione e dopo tutto questo riassunto, possiamo sottolineare come la Juventus sia una delle società più longeve della storia del calcio italiano. Una storia che è destinata a proseguire con il proseguo degli anni per cercare di mettere in cassaforte al più presto anche la quarta stella.