Due cani "a passeggio" in autostrada: intervento della Stradale sulla A6 a Ceva

Intervento della Polizia Stradale lungo la A6 all'altezza di Ceva, attorno alle 8 di questa mattina 24 luglio.Gli agenti sono intervenuti a seguito di alcune segnalazioni che evidenziavano la presenza di due cani sulla strada, un pericolo per essi stessi e per le vetture in transito sull'asse di collegamento con la Liguria.

I poliziotti sono riusciti a recuperarne uno, mentre il secondo è purtroppo scappato.

E' stato avvisato il veterinario dell'Asl, che procederà con le verifiche sullo stato di salute del bellissimo cane, e si tenterà di capire se sia di proprietà di qualcuno.