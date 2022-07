Educazione finanziaria, l'ok finale passa al futuro Parlamento

Al futuro Parlamento, con la speranza e la determinazione che non vada a futura memoria: parliamo del testo coordinato delle proposte legislative, di iniziativa di più rappresentanti di gruppi politici diversi, in tema di insegnamento obbligatorio della educazione finanziaria. L'argomento si pone come sfida per gli eletti che usciranno dalle consultazioni del 25 settembre, dopo l'avvenuto scioglimento anticipato della legislatura in corso. Una legislatura, quella avviata nella primavera di quattro anni fa, che nel 2019 ha comunque varato la legge sulla reintroduzione dell'educazione civica generale nell'ordinamento scolastico, base sulla quale si sarebbe dovuta poi innestare la specificazione di un'autonoma previsione appunto per istituzionalizzare, una volta per tutte, l'apprendimento dei termini dell'economia finanziaria, a beneficio di studenti e docenti.