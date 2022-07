Recensione di TraderActive - Iniziare a fare trading sui mercati finanziari [2022]

TraderActive Recensione - Iniziare a fare trading sui mercati finanziari [2022]

TraderActive è un nome di spicco nel settore del trading di forex e criptovalute, e c’è un motivo. La piattaforma ha aiutato le persone ad analizzare rapidamente il mercato grazie alla sua vasta gamma di indicatori tecnici.

Una delle cose migliori di TraderActive è che i trader di tutto il mondo si fidano. Attraverso una posizione di leva finanziaria, le persone utilizzano TraderActive per investire in varie attività finanziarie.

Questo articolo analizza a fondo TraderActive, ne evidenzia le caratteristiche e mostra alcuni vantaggi dell'utilizzo di questo servizio.

TraderActive

La cosa principale di cui ci si preoccupa quando si fa trading sui mercati finanziari è la sicurezza. Senza una piattaforma sicura e stabile, sarebbe quasi impossibile mantenere i fondi al sicuro e investire in modo efficace.

I clienti saranno felici di sapere che TraderActive è protetto da una tecnologia di crittografia di livello militare e da una certificazione SSL. Questo software di sicurezza mantiene i conti degli investitori al sicuro e li protegge da hacker o criminali informatici.

Un'altra cosa fantastica di TraderActive è che il capitale dei trader non viene conservato sul sito web della società. Ciò significa che il capitale degli investitori è ultra-sicuro perché non c'è modo di violare il server esterno di TraderActive.

Vantaggi e svantaggi di TraderActive

Vantaggi

Velocità di esecuzione superveloce

Tecnologia di crittografia di livello militare

Un'enorme comunità

Eccellente selezione di indicatori tecnici e strumenti di misura

Svantaggi

I nuovi trader possono avere difficoltà a comprendere i mercati finanziari

Il sito web di TraderActive non offre molti contenuti didattici.

Alcuni problemi di compatibilità con alcuni dispositivi mobili

Quali sono i rischi del trading con TraderActive?

Ogni investitore deve sapere che il trading sulle criptovalute o sui mercati finanziari comporta sempre dei rischi. È noto che circa l'80% dei trader perde denaro quando inizia a investire per la prima volta.

Ciò è dovuto principalmente all'impazienza, alla mancanza di comprensione, al capitale insufficiente o a tutte e tre le cose.

Fortunatamente con TraderActive è possibile utilizzare un conto demo per testare i servizi prima di investire denaro reale. Questo conto funziona esattamente come un conto reale e dà pieno accesso a tutti gli strumenti e gli indicatori disponibili nell'hub di trading.

In quali attività si può investire con TraderActive?

TraderActive consente agli investitori di acquistare e detenere una vasta gamma di criptovalute, CFD, valute estere e persino metalli preziosi. L'aspetto eccellente di TraderActive è che non vengono addebitate commissioni per il trading con leva finanziaria su nessuna delle sue attività.

I principali asset digitali su cui è possibile investire con TraderActive sono Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana e TRON. Questi token hanno registrato una crescita esponenziale nell'ultimo decennio e sono i preferiti dagli investitori di tutto il mondo.

TraderActive è una buona scelta per gli investitori?

Quando si cerca una piattaforma per investire in azioni, CFD, forex e criptovalute, ci si chiede: "Questo broker è una buona opzione?".

Gli investitori saranno felici di sapere che TraderActive è un'eccellente piattaforma per gli investimenti. L'applicazione facilita l'ingresso nel difficile mondo del trading di forex e criptovalute, e questo è uno dei motivi per cui è amata in tutto il mondo.

Con il software di TraderActive, dal design intuitivo, le persone possono iniziare a investire sui mercati non appena scaricano l'applicazione.

Com'è l'assistenza clienti di TraderActive?

Una delle cose più interessanti di TraderActive è che la società dispone di un'assistenza clienti eccezionale. Gli investitori possono contattare il servizio clienti tramite e-mail, live chat e telefono.

Il personale di supporto è ben addestrato e accomodante, indipendentemente dal problema che si presenta. Se c'è stato un problema di caricamento di fondi su un conto o se una persona ha dimenticato i propri dati di accesso, l'assistenza clienti di TraderActive è lì per aiutare.

Quali commissioni e spese applica TraderActive?

Una cosa notevole di TraderActive è che non vengono addebitate commissioni sul trading con leva. Tuttavia, TraderActive applica una piccola commissione dell'1% quando qualcuno ritira il proprio profitto da un'operazione andata a buon fine.

Il processo di deposito e prelievo di TraderActive

Le persone di tutto il mondo amano la facilità con cui è possibile depositare e prelevare fondi dal proprio conto di trading TraderActive.

L'investitore può depositare il capitale tramite le molteplici opzioni di pagamento disponibili sulla piattaforma TraderActive, tra cui PayPal, carta di credito e bonifico bancario.

Per quanto riguarda il prelievo dei profitti, i trader saranno contenti di sapere che il denaro impiega solo due giorni per raggiungere il loro conto. Se qualcuno vuole prelevare i propri contanti da TraderActive, deve andare alla scheda prelievi e cliccare su "Cash Out".

Che compatibilità ha TraderActive con i dispositivi mobili?

Il software di TraderActive può funzionare su diversi dispositivi mobili, compresi gli smartphone Android, iOS e Google. Tuttavia, ci sono alcuni problemi che gli utenti potrebbero riscontrare se provano a utilizzare questa applicazione su un'imitazione cinese a basso costo o qualcosa di simile.

Conclusione

Nel complesso, TraderActive è un broker affidabile e degno di fiducia che può essere utilizzato per investire in forex, CFD, azioni e criptovalute. È protetto da un software di sicurezza di livello superiore e ha un processo di deposito e prelievo facile.

È ora di iniziare il viaggio nel forex trading con TraderActive.