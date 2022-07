Cosa fare in questa calda domenica di luglio nella Granda? Ecco alcune proposte

Qui trovi alcuni dei tanti eventi organizzati per questa domenica in provincia: consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti, contatti per prenotare o modifiche della programmazione. Le iniziative qui elencate sono organizzate secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Tutti gli eventi del cuneese li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Paesi in festa

Valli cuneesi

Oggi, domenica 24 luglio, appuntamento con il Cantalago, la passeggiata enogastronomica organizzata dalla Proloco di Pontechianale, su prenotazione, che permetterà di percorrere il sentiero lungo-lago, gustando lungo il cammino i piatti tipici della tradizione alpina e cantando, tra le tappe, i successi di ieri e di oggi, nazionali e popolari. A partire dalle 11, infatti, ogni 20 minuti, tre gruppi scaglionati partiranno al seguito di una comitiva di musicisti e cantanti, che accompagneranno i buongustai durante il tour anche in musica, voce e strumenti. I partecipanti, a partire dal primo pomeriggio, si sfideranno in giochi, quiz e prove musicali all'interno del gioco a premi "Figli delle stelle", organizzato dalle 14,30 in piazza del Municipio. La festa per gli 80 anni della diga si accompagnerà nella giornata di oggi dall'inedito mercatino vintage allestito dalle 9. A metà pomeriggio, intorno alle 16,30, è in calendario la partenza della visita guidata lungo-lago, con tante curiosità storiche relative alle vicende del paese e della sua diga.

Info: www.facebook.com/prolocopontechianale2018

A Monterosso Grana è in calendario la tradizionale festa patronale dedicata a San Giacomo con

un programma ricco di manifestazione dedicate ai grandi e ai piccoli fatto di spettacoli e sport, di street food, luna park e intrattenimento. Oggi, dopo la Santa Messa alle ore 10.00, si svolgerà la processione accompagnata dalla Banda musicale di Bernezzo. A seguire l’agriCucaracha offrirà ai partecipanti l’aperitivo sulla piazzetta della chiesa, mentre dalle 14.00 sarà inaugurata la mostra del pittore Luciano Seddaiu. Il pomeriggio sarà dedicato ai giochi popolari. Sul lungo Grana si potranno trovare sapori, profumi, bancarelle di prodotti tipici, artigianato e opere dell'ingegno. Gran finale lunedì. L’evento è a ingresso libero. È raccomandato l’uso della mascherina.

Info: www.facebook.com/ComuneMonterossoGrana

Grande festa fino a martedì 26 luglio in frazione a Sant’Anna di Boves in occasione della festa patronale. Oggi, 24 luglio, alle ore 10,30 Messa solenne. Alle ore 20 cena campagnola (biglietti fino ad esaurimento). Seguirà alle ore 21 la serata danzante con l’orchestra “Non solo liscio” ad ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/s.anna.boves

In frazione Pratavecchia di Dronero è in calendario la Festa Patronale di San Giacomo Maggiore fino al 25 luglio. Oggi sono previsti i festeggiamenti più tradizionali con le cerimonie religiose. Dalle 17 la rottura delle pignatte, mentre alle 17.30 tocca all’animazione dei clown di Eso ES Onlus. Alle 18 aperitivo con stuzzichini. In serata, dalle 21, lo spettacolo “Cantando sotto le stelle 2022” dove si esibiranno 22 cantanti di Pratavecchia, Dronero e dintorni. Ospiti, cabaret e folklore, tutto rigorosamente dal vivo. Tra i presenti il baritono William Allione e l’interprete soul-jazz Giulia Giaccardi.

A Prato Nevoso, Frabosa Sottana, fino ad oggi, domenica 24 luglio, appuntamento con la 3ª edizione della Sagra dell’acciuga in versione alpina. L’evento si terrà nella suggestiva cornice del Borgo Stalle Lunghe. Protagonista assoluta l’acciuga pescata direttamente dal Mar Ligure, che per tre giorni si potrà gustare ascoltando ottima musica dal vivo e con il dj set.

Info: https://pratonevoso.com/acciughe

In occasione degli 850 anni dalla fondazione della Certosa di Casotto, oggi, domenica 24 luglio, con partenza dal borgo fissata alle ore 9, è in programma una camminata enogastronomica con approfondimenti naturalistici della guida Gabriele Cristiani e storici di Sebastiano Carrara. In Cascina Grangia, uno dei gioielli architettonici dimenticati, una piccola colazione con le paste di meliga della pasticceria “Nasi”. In borgata Surie il pranzo conviviale, con i sapori di un tempo.

La camminata si svolgerà su un percorso di 7 km con strada sterrata, difficoltà definita “turistica”.

Rientro alle 16. Info: www.facebook.com/amicidivalcasotto

Questa domenica, 24 luglio, Ormea, “Città dei bambini”, propone un ricco e divertente programma di iniziative per i più piccoli, tra spettacoli e divertimento. Si comincia alle 10 nel centro storico, con ingresso libero. In programma “Giambello” dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 16 alle 16.30 in piazza San Martino, “Carotino burattino giramondo” dalle 11 alle 11.30 e dalle 15,10 alle 15.40 in viale Aleramo, “Bubble bigne” dalle 11.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 15 in piazzetta del Comune, la “Cascina all’inverso” dalle 16.45 alle 17.15 in piazza San Martino, il Mago Taz dalle 17.30 alle 18.45 di fronte alla piazza del Comune. Parteciperanno anche il Trampoliere itinerante, Gianni raccontastorie, ci saranno il Truccabimbi in via Roma e i giochi gonfiabili nel parco La Lea.

Info: www.facebook.com/ComunediOrmea

Sport, cultura, cibo e musica animeranno il week-end nel borgo di Garessio con la manifestazione "Aqua". Oggi alle 9 sono in programma il mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici, alle 10 l’apertura del centro benessere spa "acqua e benessere", giochi con il Ludobus, escursioni speleologiche di gruppo alla grotta del Gazzano. Con il Fai sono previste visite guidate per scoprire angoli di bellezza nella Villa Lepetit e nel borgo medievale. Alle 11 apertura dell’area Street food. In occasione del week-end il Castello reale di Casotto si animerà grazie ai figuranti della rievocazione storica "Frammenti di Passato". Info: www.facebook.com/comunedigaressio

Appuntamento questo fine settimana a Barge con le Golosità del Monviso

Oggi ci saranno appuntamenti fin dalle 9: mercatino di scambio e baratto di oggetti antichi e il ritorno di Barge Desbarassa con i negozi in strada e le bancarelle espositive e apertura della mostra di dipinti. Le Isole Golose saranno protagoniste a pranzo a partire dalle 12 con specialità culinarie, vino e birra in formato da passeggio. Bis per le costine in Piazzetta e, nel pomeriggio dalle 14 nuova gara di bocce. Isole Golose anche a cena a partire dalle 19 insieme alle costine. Doppia serata musicale alle 21: per i più giovani l’area dedicata è quella della Piazzetta con la cover rock degli All In, mentre in piazza San Giovanni spettacolo danzante con Maria Ravera. La festa si concluderà martedì 26 luglio. Info: www.facebook.com/prolocobarge

A Paesana, fino ad oggi, con la Festa della Birra, la musica e l'arte saranno protagoniste e tutta la manifestazione punterà a proporre talenti locali, stili di linguaggi artistici ed espressivi meno noti. Oggi la giornata sarà interamente dedicata all'arte, in tutte le sue forme grazie alla collaborazione dell'associazione Makala. La sera si concluderà con il concerto del gruppo One Hot Magik, una cover band dei Red Hot Chili Peppers. Durante l'evento, grazie ad una compagnia di ragazzi si potrà assistere alla formazione di un graffito. Info: www.facebook.com/prolocopaesanacn

Langhe e Roero

Prosegue “Levice in festa”, la manifestazione nel paese dell'Alta Langa con tanti eventi fra buona gastronomia, musica e divertimento. Oggi, domenica 24 si parte dal pomeriggio, dalle 16 con una dolce merenda per bambini. Divertimento assicurato grazie all'animazione di “Sorridi sempre”. Alle 20 una sontuosa cena con menù di pesce. Nell'occasione “Baiablanca Crew” presenta la cena cantata “Made in Langa”: tutta musica italiana più bella, da cantare insieme, accompagnata da ottimi piatti di pesce. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili. La festa si concluderà martedì 26 luglio. Nelle serate del fine settimana tanto divertimento per i bambini grazie allo scivolo gonfiabile. Tutto il programma: www.facebook.com/proloco.levice

Enogastronomia, musica e sport nei quattro giorni di festa a Rocchetta Belbo, fino al 25 luglio, in occasione della trentanovesima edizione della patronale di sant’Anna, organizzata da Comune e Pro loco. Nella mattinata di questa domenica tornerà il raduno di trattori d’epoca con il pranzo nel salone parrocchiale alle 12.30. Nel pomeriggio, alle 17, via alla camminata non competitiva nei boschi, cui seguirà una merenda sinoira. La festa patronale di Rocchetta Belbo si concluderà lunedì 25, alle 20. Info: www.facebook.com/Proloco-Cuj-Dej-Formentin-Rocchetta-Belbo

La 79° Fiera del Pesco a Canale d’Alba inizia questo fine settimana.

Oggi, domenica 24 luglio, inaugurazione in piazza Italia dalle 10.30. L’evento sarà accompagnato dal corteo nel centro storico da parte della banda musicale di Villanova d’Asti. Alle 18, il primo cittadino attenderà in municipio i neo-maggiorenni canalesi per la consegna della copia della Costituzione, cui seguirà il momento conviviale. Alla sera, ci sarà il ritorno della serata di musica Anni '60, sempre in piazza Italia, con il gruppo “La prossima generazione”. La festa proseguirà fino a domenica 31 luglio con tanti appuntamenti durante la settimana da non perdere. Presenti il banco di beneficienza, il punto gastronomico dalle 20 con le tante prelibatezze locali e un concorso fotografico. Info: www.canaleonline.it

Festa anche a Corneliano d’Alba per celebrare Sant’Anna, la patrona del paese.

Questa domenica alle 17 in piazza Cottolengo è in programma la seconda edizione del Memorial Sergio Corino, un’esibizione di pallapugno con la partecipazione di numerosi atleti del Balon.

Alle 20 sarà proposta la Cena sotto le Stelle, con un menù tradizionale piemontese preparato

dal catering Anna Marchisio, prenotazione obbligatoria. La serata sarà animata dall’orchestra “I Roeri”. Info: www.facebook.com/ProLocoCorneliano

La Pro Loco di Mango, insieme al Comune, presenta l’edizione 2022 della Festa patronale estiva in programma fino al 25 luglio. Oggi punto ristoro aperto per tutta la serata e alle 22.30, è previsto un Grandioso Spettacolo Pirotecnico. Lunedì 25 luglio il tradizionale appuntamento con la “Grande Grigliata Mista” su prenotazione e poi Serata danzante con “Bruno Mauro e la Band”. Durante i festeggiamenti, che si svolgeranno sul ballo a palchetto nel cortile delle scuole (anche in caso di maltempo), sarà aperto al pubblico il Banco di beneficenza.

Info pagina Facebook proloco Mango: www.facebook.com/ass.turistica

Fino al 26 luglio torna la festa patronale di San Bonaventura a Montelupo Albese. Oggi, domenica 24, dalle 10, le vie del paese si coloreranno di numerose bancarelle e alle ore 11.15 sarà celebrata la Messa solenne con la corale parrocchiale. Seguirà l’aperitivo in piazza. Alle 17 per la gioia dei più piccoli si proporranno i giochi all’aperto e alle 20 ci sarà la cena su prenotazione a base di pesce. Dalle 20 la Proloco porterà in tavola paella, polpo e patate, carpaccio di pesce spada e tonno, macedonia e gelato. Alle 21 la serata continuerà con la musica dell’orchestra Una sera per caso. Lunedì 25, alle 21, la compagnia teatrale di Sinio metterà in scena la commedia Noios! Martedì 26, la serata conclusiva con il concerto del gruppo musicale Young clarinets alle 21. Durante tutto il

periodo dei festeggiamenti sarà attivo il servizio bar.

Info: www.facebook.com/proloco.montelupoalbese

Questa domenica, 24 luglio sarà ospite di Bra Adelmo Cervi, erede di Aldo, uno dei sette fratelli fucilati dai repubblichini nel dicembre 1943 a Campegine di Reggio Emilia. Così fu punita una famiglia contadina che aveva osato festeggiare la caduta del dittatore Mussolini con un piatto

di pasta offerto a tutto il paese. Quel pasto semplice ma significativo sarà replicato all’area verde di San Michele sulla collina braidese. Una “pastasciutta antifascista” come l’hanno battezzata dall’Anpi, l’Associazione nazionale partigiani d’Italia che organizza l’evento con la sua sezione

di Langhe e Roero. Sulle orme di nonno Alcide, autore nel 1955 de “I miei sette figli”, ha da poco

pubblicato “I miei sette padri”, libro che presenterà nel centro d’incontro sanmichelese

alle ore 11. Poi chi avrà prenotato potrà sedersi a tavola con Adelmo Cervi, classe 1943 un mito della Resistenza. Info: www.facebook.com/ANPIAlbaBra

Musica e spettacoli

Ancora grandi concerti per “Suoni dalle colline di Langhe e Roero”, la rassegna concertistica estiva del Parco Culturale con la Direzione artistica di Alba Music Festival. Oggi, domenica 24 luglio, alle 18 appuntamento sul sagrato della chiesa di San Giovanni a Bossolasco per “Nulla in mundo pax sincera”, con il quintetto Alessandria Classica che accompagnerà il soprano Sung Hee Park e gli ottoni di Shigeko Tojo. Info: www.albamusicfestival.com

Appuntamento con Occit’amo Festival oggi, domenica 24 luglio, alle ore 6.30 a Verzuolo presso il Santuario di Santa Cristina dove si esibiranno gli Autre Chant, la cui attività musicale è caratterizzata da tradizione e creatività. Ingresso gratuito. Info: www.occitamo.it

Appuntamento con Monfortijazz 2022 all’auditorium Horszowski di Monforte d’Alba.

Questa domenica, 24 luglio, alle 18.30 ospiterà Les Negrésses Vertes, uno dei gruppi più carismatici e vivaci che si forma nei quartieri operai di Parigi degli anni Ottanta. La loro musica è un’irresistibile miscela di suoni gitani, reggae, ska, chanson français e ritmi nordafricani, l’incontro perfetto di tradizione mediterranea e rock anglosassone. Info: www.monfortinjazz.it

Oggi, domenica 24 luglio, i coristi della Corale Tre Valli saliranno in seggiovia da Pian Munè, Paesana fino a Pian Croesio, dove alle 15.30 terranno in quota (1900 metri) il primo concerto.

Alle 18 invece ci sarà il concerto ufficiale presso il ristorante di Pian Munè. Si invitano amici e simpatizzanti a partecipare numerosi. A seguire cena in musica. Info: www.pianmune.it

La musica sarà la protagonista del fine settimana limonese, con un appuntamento da non perdere, a ingresso gratuito. Oggi, domenica 24 luglio, alle 12 l’armonicista Fabrizio Poggi con la sua band inaugurerà la rassegna musicale Note d’Acqua al Lago Terrasole. Il bluesman italiano, con la sua formazione, si esibirà a bordo di una zattera in movimento in mezzo al lago a 1.750 metri d’altitudine, proiettando il pubblico nelle atmosfere del fiume Mississipi, spaziando da brani blues e gospel tradizionali con incursioni anche alla musica d’autore americana di matrice roots e folk.

L’Anima festival fa anche una tappa a Limone Piemonte: questa domenica alle 21.30 in piazzale Boccaccio si esibiranno le Vibrazioni. Prenotazioni obbligatorie al numero 0171.925281.

Info: www.facebook.com/limonepiemonte

Ad Aisone oggi, 24 luglio, alle 18, presso il giardino del Municipio, la Compagnia il Melarancio proporrà lo spettacolo “E venne la notte”. Ingresso gratuito.

Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio

A Roddino in questo fine settimana è in programma il festival «Mataria ‘d Langa» giunto alla 31ª edizione. Oggi, domenica 24, ingresso libero per una festa popolare con la musica dei Santarè e la dance di Giulia Coda e i suoi Royal Party Band. Info: www.facebook.com/ProLocoRoddino

Tornano i Pomeriggi in musica, concerti organizzati da Monica Hoffman, pianista (e ceramista) olandese da anni a Murazzano. Il primo è in programma per oggi, domenica 24 luglio, alle 17 nell’area di Appuntamento nei boschi, tra i castagni di Torresina e Igliano. A esibirsi saranno ventidue fisarmonicisti olandesi dell’orchestra Dijk en Waard, diretta da Bianca Ijdema. Insieme da quarant’anni, possiedono un repertorio di autori come Bach e Piazzolla, ma anche colonne sonore e pezzi pop. Al termine è prevista una merenda sinoira. Entrata a offerta libera. La rassegna proseguirà per cinque domeniche al santuario alla Madonna di Hal a Murazzano.

Info: www.facebook.com/PomeriggiInMusica.Murazzano

Castelli aperti, arte e cultura

Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Oltre ai castelli saranno accessibili beni storici, artistici e architettonici diffusi sul territorio della Granda in parte privati e in parte pubblici, che si raccontano grazie alle visite guidate. Anche questa domenica saranno numerose le opportunità per scoprire l’affascinante patrimonio storico cuneese. Di seguito un elenco delle strutture aperte a Cuneo e provincia: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, ad Alto il Castello dei Conti Cepollini di Alto e Caprauna, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra la Zizzola, i musei di Palazzo Traversa, del Giocattolo e Craveri, a Caraglio il Filatoio. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta, di Racconigi, di Serralunga d’Alba e di Saliceto. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, Villa Belvedere e, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra.

Info: www.castelliaperti.it

Appuntamento questa domenica con “Al Museo in Famiglia” al castello di Magliano Alfieri.

Info: www.barolofoundation.it/it/

Il Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana ha in programma per questo fine settimana, presso il salone convegni dell’Albergo Italia, presentazioni librarie e convegni cui prenderanno parte scrittori, giornalisti, studiosi ed esperti. Tema centrale della rassegna è la montagna, in particolare quella piemontese, che si raccorda con la Liguria e la Francia, territori uniti da un legame alpino che si concretizza, in questo caso, in forma letteraria.

Il programma completo di questa giornata è su: www.salonelibromontagna.blogspot.it.