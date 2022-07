"Siamo tutti migranti": a Mombarcaro un antico relitto, opera di Gian Piero Viglino

Come se un antico relitto fosse emerso da queste colline, questa è l’opera di Gian Piero Viglino che appare in un prato a Mombarcaro.

Già nel 2019 con il progetto “AVREI VOLUTO AVERE UNA BARCA", il pittore utilizzò questa icona, plasmando materiali di recupero, trasportati dal fiume e diede vita ad un'istallazione e una mostra pittorica sul greto del fiume Tanaro.

L’istallazione attuale ha nel suo immaginario varie simbologie a cui l’artista ha fatto riferimento e la scelta del materiale è caduta sul legno di castano, perché in Langa è presente ovunque, in quanto elemento strettamente culturale e tradizionale.

La barca simbolo del coraggio, la barca come veicolo di chi sogna una vita diversa, la barca come mezzo per conoscere posti nuovi, la barca come rifugio, la barca che ti contiene e ti protegge dalle burrasche dalla vita.

L’artista ha coinvolto alcuni amici per assemblare la struttura di questo ipotetico veliero, ed ha voluto dipingerlo con le varie sfumature del bianco per lasciare una libera interpretazione culturale a chi osserva.

Il varo di questo veliero sarà nel pomeriggio del 30 luglio 2022 alle ore 17.00 e sarà presente la ciurma al completo, la curatrice del progetto Macal - Mostre d’Arte Contemporanea ad Alba e nelle Langhe, dell’ordine dei Cavalieri delle Langhe ed il capitano Gian Piero Viglino.