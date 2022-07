Teatro ed eventi il prossimo weekend a Macra e Celle di Macra

Celle di Macra ospiterà domenica 31 luglio 2022 lo spettacolo teatrale "DI COME PRECIPITA IL DOPPIO DI MIGRANTE ovvero L'anciuvè suta prucess" di e con Marco Gobetti inserito all’interno della rassegna Ecomusei Palcoscenico Naturale: un progetto di valorizzazione e promozione multicanale promosso dalla Regione Piemonte, Abbonamento Musei e Fondazione Piemonte dal Vivo per scoprire l’identità del territorio piemontese.

Il giorno precedente, il 30 luglio 2022, a Macra si terrà il laboratorio teatrale "L'anciuvè suta prucess" condotto da Marco Gobetti.

Agli eventi a carattere teatrale, si affiancheranno iniziative per la promozione della conoscenza del territorio quali: Passeggiate sul Sentiero degli Acciugai a Celle di Macra, Visite Guidate alle Borgate Bedale e Villar a Macra , Aperi-cena Val Maira presso il Bar Ristorante i Ciclamini di Macra.



In dettaglio il programma prevede:



Sabato 30 luglio 2022 ore 14.30-18.30 – MACRA - Laboratorio teatrale, a partecipazione gratuita, condotto da Marco Gobetti che avrà come tema "L'anciuvè suta prucess" - Macra sportello Ecomuseo dell’Alta Valle Maira, piazza del Municipio



Sabato 30 luglio 2022 ore 10 ed ore 14.30 – CELLE DI MACRA - Passeggiate sul Sentiero degli Acciugai accompagnati da guida naturalistica– durata circa 2 ore con partenza da Borgata Chiesa di Celle di Macra davanti alla Chiesa Parrocchiale. Costo di partecipazione € 5 per adulti - € 3 dai 6 ai 16 anni – gratuito sotto i 6 anni



Domenica 31 luglio 2022 ore 17.30 – CELLE DI MACRA - Spettacolo teatrale "DI COME PRECIPITA IL DOPPIO DI MIGRANTE ovvero L'anciuvè suta prucess" di e con Marco Gobetti: un monologo nel quale la lingua italiana si mescola a quella piemontese affrontando i temi del bracciantato e della migrazione – Celle di Macra tendone eventi di Borgata Chiesa. Costo biglietto € 5.



Domenica 31 luglio 2022 ore 10 ed ore 14.30 – MACRA - Visite Guidate alle Borgate Bedale e Villar accompagnati da guida turistica - durata circa 2 ore con partenza da Piazza del Municipio di Macra. Costo di partecipazione € 5 per adulti- € 3 dai 6 ai 16 anni – gratuito sotto i 6 anni



Domenica 31 luglio 2022 ore 17– MACRA- Aperi-cena Val Maira presso il Bar Ristorante i Ciclamini di Macra - Borgata Bedale. Costo € 15.





Acquisto biglietti e prenotazione:

• Spettacolo: Biglietti acquistabili in loco oppure on line www.vivaticket.com

• Passeggiate e visite guidate – obbligatoria la prenotazione - iscrizioni on line sul sito www.vallemaira.org nella sezione Esperienze - Escursioni organizzate

• Aperi-cena Val Maira - obbligatoria la prenotazione: contattare direttamente il Bar Ristorante i Ciclamini al numero 3349.8588268