Belvedere diventa “bel leggere” per tutti: nella casetta dei libri di Alba le opere dello scrittore Mauro Rivetti

“Non poteva essere installata in posizione più suggestiva”. E’ il commento dello scrittore albese Mauro Rivetti che grazie all’invito dell’Amministrazione Comunale e dei volontari della biblioteca, si è recato a Belvedere Langhe alla “casetta dei libri”, ubicata nel suggestivo punto panoramico, ai piedi dei ruderi dei bastioni del castello, per depositare uno dei suoi libri.

In calce una dedica rivolta ai lettori che si recheranno in questo luogo, per leggere un libro, con l’invito a vivere i luoghi da lui tanto amati. Rivetti applaude al progetto, in quanto permette al lettore, non solo di percorrere un viaggio tra le pagine dei libri ma, seguendo l’itinerario dove sono ubicate le casette, avrà la possibilità di scoprire nuovi paesaggi ed incontrare persone con la passione per la lettura. Proprio le colline di Langa ed i paesi che si possono ammirare salendo sulle antiche mura, sono ben descritti nei libri di Rivetti, che ha escogitato un modo originale per stemperare le cruente scene di efferati omicidi, compiuti nel suo ultimo giallo “Colline rosso sangue”. Titolo che attinge fortemente al territorio e invita il lettore, con il pretesto di trovare gli indizi per scovare l’assassino, a compiere un percorso, che tra finzione e realtà, lo porterà alla scoperta di paesaggi di cui non potrà che innamorarsene.