L'arrampicata in Italia parla cuneese: titoli nazionali per tre giovanissimi climber della Granda

Splendide prestazioni per tre giovanissimi climber cuneesi, che si sono lauretai campioni nazionali in tre diverse specialità dell'arrampicata sportiva ad Arco, dove si sono svolte le gare dal 21 al 24 luglio.

Michele Bono è campione italiano Under 20 di Boulder e di combinata olimpica e medaglia d'argento nella specialità Lead; Irina Daziano è diventata campionessa italiana di boulder U20 e medaglia di bronzo in combinata olimpica. Infine, Giorgio Tomatis è campione italiano U20 di Lead e medaglia di bronzo in combinata olimpica.



I campionati si sono svolti nella bella cornice di Arco di Trento nel centro federale arrampicata sportiva.



Irina e Michele sono ora prointi ad affrontare ad affrontare altre importantissime sfide. Li attendono, infatti, i campionati europei Boulder a Graz in Austria il 3 agosto e, soprattutto, i campionati mondiali giovanili a Dallas, alla fine del prossimo mese. Q