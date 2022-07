Al via il 1° Datameteo Educational Summer School: dati ed app per outdoor meteo

Datameteo Educational con il patrocinio del Dipartimento di fisica dell'Università di Torino, Comune di Busca, Comune di Roccabruna, Comune di Villar San Costanzo e collaborazione dell' Istituto Comprensivo di Busca e con il supporto di CSV Cuneo e Parco dell'Ingenio Busca organizza: il 1° datameteo educational summer school "dati ed app per outdoor meteo".

Si svolgerà il 27 e il 28 agosto 2022 nel comune di Busca.

Due giorni per vivere la meteorologia, dialogando con gli esperti e vivendo una coinvolgente esperienza di meteorologia esperienziale, con qualificati relatori come il prof Claudio Cassardo, utilizzando altresì le peculiarità del territorio come il pozzo paleoclimatico , il parco naturalistico dei Ciciu del Villar, la storia del microclima del Castello dei Roccolo.

"In questa prima edizione vogliamo dare una occasione unica - spiegano gli organizzatori - assaporare l'alba in volo, cullati dal vento in uscita dalle valle Maira, al cospetto del Monviso: il gigante di pietra".

Sabato 27 agosto, con decollo da Villar San Costanzo presso la Locanda dei Gelsi, ci alzeremo in volo, con le mongolfiere di John Aimo ed altri, meteo permettendo, per scoprire l'alba e i segreti del fantastico microclima del luogo, una morfologia complessa, con valli, colline, la pianura e la maestosità del Monviso sullo sfondo.

Il corso è valido come aggiornamento per gli insegnanti di ogni ordine e grado. Posti limitati, per maggiori informazioni conttattare datameteoedu@gmail.com