Il Parco Parri collaudato prima della fine dei lavori a fini elettorali? L'assessore Demichelis: "La firma di un documento ce lo ha permesso"

In consiglio comunale, a Cuneo, ancora un'interpellanza del consigliere di minoranza Giancarlo Boselli che solleva un tema già più volte citato nelle ultime settimane: quello del collaudo del Parco Parri.

"E' stato fatto tutto quello che la legge prescrive? Oppure avete inaugurato il parco in fretta e furia per la festa elettorale?", chiede Boselli.

Il rappresentante della lista Indipendenti parla dell'incidente avvenuto a pochi giorni dall'inaugurazione e che ha coinvolto una delle opere d'arte esposte, caduta addosso ad un bambino che ci era salito sopra, per fortuna senza gravi conseguenze. Ancora, parla dell'allagamento avvenuto dopo un temporale. "Questo collaudo, prima dell'inaugurazione, c'è stato oppure no?".

Risponde l'assessore Gianfranco Demichelis. "Il parco Parri è il fiore all'occhiello di questa città, il più grande d'Italia e un risposta importante sul tema ambientale. Sull'interpellanza evidenzio che il parco ha alcune fragilità, sulle quali si sta intervenendo. Per l'allagamento si interverrà con delle paratie e con la regolamentazione del deflusso dell'acqua nel lago. Sono previsti, inoltre, altri due pozzetti di sfogo, uno vicino al lago e l'altro vicino al chiosco.

Sui tempi di apertura, è stato redatto un verbale di parziale presa in carico delle opere. Si tratta di un documento che ha permesso l'inaugurazione dell'opera nonostante ci fossero ancora gli interventi in corso. E' una cosa permessa dal codice degli appalti. La presa in carico della regolarità dei lavori attraverso un verbale firmato ha consentito l'inaugurazione. Abbiamo fatto un collaudo statico per la rampa e per il chiosco. Poi ci sarà il collaudo tecnico amministrativo, che può venire fatto entro 90 giorni dalla chiusura dei lavori, quindi tra qualche settimana".

Giancarlo Boselli replica dicendo di non essere soddisfatto della risposta, che definisce "Imbarazzante. Mi sembra di aver capito che lei è ha detto che sono avvenuti dei collaudi parziali, possibili laddove si procede, con un progetto, in più lotti. Per il parco non è così. Vorrei tutta la documentazione, compreso il verbale del RUP, responsabile unico del progetto, che dovrebbe essere un ingegnere. Vorrei sapere se è stato collaudato il laghetto, vorrei vedere dei disegni che ci facciano capire come entra ed esce l'acqua, e come in un contesto di città fatta di bealere sia stato possibile sbagliare quella parte dell'opera. Non sono soddisfatto e voglio tutta la documentazione".