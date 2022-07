Bra, emozione e commozione nella 2ª edizione della ‘pastasciutta antifascista’ (Foto)

Senza mai perdere di vista il senso dell’evento, spiegato così dagli organizzatori: “Il 25 luglio del 1943 Mussolini fu destituito e, per festeggiare la caduta del fascismo, la famiglia Cervi, scese per strada e organizzò una grande festa, offrendo la famosa pastasciutta a tutta la popolazione. Nelle pentole vennero cotti dieci quintali di pasta ed a casa dei Cervi giunsero a mangiare i vicini, i parenti, gli amici, i paesani. Sempre nel 1943 la famiglia pagherà un caro prezzo per quel gesto: il giorno 28 dicembre tutti e sette i fratelli verranno fucilati dai nazifascisti. Così, dal 1947, l’Anpi propone una riedizione di quella pastasciutta in tante piazze d’Italia”.