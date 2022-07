Con l'omaggio a George Gershwin a Frabosa Soprana si è concluso "Contaminazioni"

Summertime ha chiuso il Festival Contaminazioni a Frabosa Soprana. Lo spettacolo, un omaggio al compositore George Gershwin, ha portato sul palco, l'Orchestra Giovanile TAKKA BAND diretta da Luciano Meola con la cantante Celeste Gugliandolo per lo spettacolo scritto e raccontato da Lucia Margherita Marino.

La sala, sabato 23 luglio, era gremita ed il pubblico, entusiasta, ha acclamato l'Orchestra con una standing ovation al termine della serata.

È stato un viaggio attraverso i brani che hanno reso celebre in tutto il mondo il compositore statunitense: Rhapsody in Blue, Un Americano a Parigi, Fascinating Rhythm, Nobody But You, Lady Be Good, The Man I love, I Love You Porgy fino alla ninnananna più famosa di tutti i tempi, Summertime.