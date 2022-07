Consiglio comunale a Cuneo, bagarre e sospensione della seduta per l'interpellanza di Ugo Sturlese

Bagarre in sala consigliare a Cuneo, dove in questo momento (20.14) è stata sospesa la seduta.

L'interpellanza di Ugo Sturlese, infatti, da regolamento citato dal presidente del consiglio Marco Vernetti, va discussa a porte chiuse in quanto cita persone fisiche e giuridiche terze.

Al centro dell'interpellanza, Domenico Giraudo per la questione PING, con la condanna da parte del Tribunale di Torino, proprio in capo all'ex assessore, al pagamento di poco meno di 50 mila euro alla società Pensare in Granda. Non solo, per lui e per altri due amministratori di PING anche il pagamento di altri 20mila euro e la rimozione dall'incarico.

Proprio la citazione degli altri due amministratori richiede la discussione senza pubblico.

La reazione di Sturlese ha costretto alla sospensione della seduta e alla convocazione della conferenza dei capigruppo. Sturlese non ha accettato, infatti, la secretazione della discussione, in quanto la sentenza è un atto pubblico. Ma il regolamento, comunque, lo prevede.

L'interpellanza è stata quindi discussa a porte chiuse.