Donata e già testata: una barella Rolly per la delegazione Mondovì del Soccorso Alpino e Speleologico

La scorsa settimana il Leo Club Mondovì, associazione giovanile del Lions Club International, ha donato alla Delegazione Mondovì del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese una barella Rolly, il nuovo presidio tecnico-sanitario per il trasporto degli infortunati in terreno impervio.

Si tratta di uno strumento estremamente leggero e polivalente, particolarmente adatto su terreni innevati, ma anche funzionale in parete e per la movimentazione su corde e teleferiche.

Per l'occasione è stata organizzata presso la falesia del Monte Moro, Frabosa Sottana, un'esercitazione per mettere in pratica le principali manovre di utilizzo della barella.