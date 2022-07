Grande partecipazione ai 2430 m di quota del Remondino per la posa della targa dedicata a Gian Mario Bertarione

In particolare realizzò i nuovi edifici del Garelli in Valle Pesio e del Remondino, caratterizzati da una luminosa vetrata.

Per l'occasione, oltre i familiari, sono saliti al rifugio i soci della sezione di Cuneo, amici e autorità. Erano presenti il presidente del Parco Alpi Marittime Piermario Giordano , il consigliere Emanuele Lovera del Comune di Valdieri, il generale Benito Castiglia, comandante dei Carabinieri Forestali, il generale Giussani ex comandante dei Carabinieri di Cuneo, il rappresentante del Gruppo regionale Cai Piemonte Toselli, il presidente della sezione di Cuneo Paolo Salsotto con i past president Cavedal e Dardanello.

Era inoltre presente il tenente colonnello Blardone, comandante del Battaglione Alpini Saluzzo, in rappresentanza del II Reggimento Alpini, che in concomitanza della cerimonia era al Remondino per festeggiare i 150 anni di vita del Corpo degli Alpini con la scalata alla cima Sud dell’Argentera.