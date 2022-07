In cura al CRAS di Racconigi la cicogna soccorsa a Sant'Albano Stura

La cicogna soccorsa a Sant'Albano Stura è in fase di cura presso il Cras di Racconigi. Ora toccherà agli ortopedici valutare il da farsi.

Ad aggiornarci sulla situazione del bellissimo volatile, ancora un cucciolo, è stato proprio il centro di Racconigi, dove è stato portato da Luigi Panero, il primo a soccorrerlo.

Luigi, con il suo vicino di casa, tiene sotto controllo il nido sul traliccio a Sant'Albano Stura. E così, nella notte tra sabato e domenica scorsi, si sono prontamente mobilitati.

La cicogna ha una frattura esposta del tarso-metatarso, la zampa è stata immobilizzata per permetterne il trasporto all'ambulatorio veterniario del dr. Roberto Macario. Sono stati fatti i raggi, pulita la ferita, poi si è proceduto con la nuova immobilizzazione e la somministrazione di farmaci e fluidi per la reidratazione, in attesa che gli ortopedici diano indicazioni per l'intervento migliore.