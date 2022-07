La giovane pianista di Vanasca Anna Botta vince il Premio Internazionale Rovere d’Oro e Giovani Talenti di San Bartolomeo al Mare

Martedì 19 luglio la giovane pianista venaschese Anna Botta ha vinto la trentatreesima edizione del Premio Internazionale Rovere d’Oro e Giovani Talenti di San Bartolomeo al Mare (IM).

Allieva del maestro Elio Ricca dell’Istituto Musicale Don Allemano di Venasca, Anna si è aggiudicata il primo premio nella sezione Giovani Talenti - pianoforte del concorso, dove era la più giovane tra i partecipanti, eseguendo di fronte ad un’ampia platea di pubblico assiepata intorno al Santuario Nostra Signora della Rovere il Rondò capriccioso op. 14 di Felix Mendelssohn e la Fantasia-Improvviso in Do diesis minore op. 66 di Fryderyk Chopin.

"Si tratta di brani dalla caratura importante, pezzi ‘da concerto’ che è raro vengano eseguiti con questa maestria da una musicista di soli dodici anni" precisa il maestro Ricca.

"Voglio porgere ad Anna – dice il Sindaco di Venasca, Silvano Dovetta – i complimenti a nome dell’amministrazione comunale per questo importante successo. La musica richiede molto impegno per coltivare e migliorare il talento naturale, che certamente Anna possiede. Senza la guida degli insegnanti e senza una famiglia attenta e disponibile alle spalle, però, tutto questo sarebbe molto più complicato, se non impossibile. Complimenti quindi anche a chi ha saputo indirizzare e guidare questa nostra giovane concittadina verso questo risultato, che speriamo sia soltanto il primo di una lunga serie. Venasca è orgogliosa di te, Anna!"

Per Anna Botta non si tratta del primo riconoscimento importante nel panorama musicale: in primavera aveva colto il secondo premio al Concorso Internazionale per Giovani Musicisti “Città di Massa”. Nei prossimi giorni frequenterà la Masterclass di pianoforte che si svolgerà a Pretoro (CH), in Abruzzo, nell’ambito del Festival Suoni della Majella: un’occasione importante per confrontarsi con altri insegnanti e musicisti e proseguire nel percorso di crescita nel mondo della musica.