Maltempo, a Niella Tanaro il vento scoperchia il tetto della cappella di Nostra Signora [FOTO]

Sono immagini impressionanti quelle che arrivano da Niella Tanaro dove questa sera, lunedì 25 luglio, le forti raffiche di vento si sono abbattute sul paese, scoperchiando un'ampia porzione del tetto della cappella di Nostra Signora.

L'edificio, a lato della parrocchiale Maria Vergine Assunta, si trova in centro paese. Fortunatamente le parti del tetto staccatesi, finite sulla parrocchiale e in parte sulla Confraternita di S. Antonio non hanno arrecato ulteriori danni a persone o cose.

Già la scorsa ondata di maltempo, a inizio luglio, aveva colpito Niella: un fulmine aveva causato l'incendio del campanile della cappella a Roà Sottana.

Tutto il monregalese in tardo pomeriggio è stato colpito, in particolare dal vento, mentre il saluzzese è stato investito nuovamente dalla grandine.