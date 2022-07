Mondovì, le “Vecchie Signore” si presentano

Mondovì e Motori è ormai un punto fisso per gli amanti delle auto di un tempo. La dimostrazione sono le presenze degli equipaggi da ogni angolo della penisola che ogni anno partecipano al “Week end con le Vecchie Signore”. Dal Piemonte alla Toscana per arrivare alle Marche, una kermesse che si è fatta conoscere a livello nazionale, oltre la partecipazione anche di qualche appassionato d’oltralpe. Un appuntamento che si rinnova e che rende orgoglioso l’organizzatore Mario Garbolino del lavoro fatto da alcuni anni a questa parte.



Diverse le vetture dal grande valore storico che raggiungeranno Roccaforte Mondovì venerdì 29 luglio, per dare vita ad una tre giorni che permetterà loro di scoprire il valore paesaggistico e culturale del monregalese. Si potranno ammirare infatti vetture come la Diatto 16/20 Hp Limousine, Fiat Zero Torpedo, OM 465 Corsa, Fiat 501, Fiat 509 A Torpedo, Fiat 520 Torpedo, Lancia Lambda, Fiat 508, Fiat Balilla e molte altre ancora, per un numero che si avvicina alle cinquanta unità.



Suggestivo sarà il momento della presentazione delle vetture e degli equipaggi in costume d’epoca, in programma sabato 30 luglio alle ore 21. Uno dei momenti più attesi della tre giorni che quest’anno tornerà a Mondovì Breo, dove verranno svelate le peculiarità di queste vetture e non solo. Un richiamo alla storia che lo scorso anno vide protagonista il ricordo dei Fratelli Ceirano ed il libro a loro dedicato dal compianto Raffaele Sasso.



Quest’anno protagonista, insieme alle “Vecchie Signore”, sarà il ricordo di Bertone, lo storico carrozziere torinese che partito da Mondovì, è divenuto poi un’icona nel settore automobilistico ed industriale. Una bellissima storia di lavoro e di passione, nata da Giovanni Bertone e poi tramandata al figlio Nuccio, che raccoglierà le redini dell’azienda di famiglia per renderla ancora più conosciuta e apprezzata nel mondo. Un percorso che è stato raccontato nel libro redatto dal giornalista Gianni Scarpace, ed intitolato “I Bertone”, e del quale ne verrà consegnata una copia a tutti gli equipaggi presenti.



Vi sarà anche un tributo dinamico allo storico carrozziere torinese, con l’evento supercar della domenica denominato “La Salita in Alta Quota”. Insomma, un’altra pagina di automobilismo monregalese, che verrà raccolta negli archivi di Mondovì e Motori.