Mondovì riscopre la storia dell’officina Beccaria e inaugura tre giorni dedicati alle moto d’epoca

Mondovì e i motori: un connubio lungo decenni che rivela eccellenze e riporta alla luce professionalità spesso dimenticate. Capita così che dalle pagine di storia emerga una vicenda inedita che racconta il ruolo svolto dalla città anche nella progettazione ingegneristica delle due ruote.

Tra intuito e talento, le testimonianze restituiscono il nome di Giuseppe Beccaria, titolare, tra il 1920 e il 1930, di un’officina meccanica in Viale Vittorio Veneto (allora viale Villanova al civico 11). Sua l’idea di un prototipo, declinato in vari modelli, che riemerge a distanza di quasi un secolo a Roma. E fa partire una vera e propria indagine fatta di incontri, ricerche a ritroso negli anni, confronti. Perché quell’esemplare testimonia intuizioni e conoscenze tecniche non comuni per l’epoca. Il Motoclub Grandabike di Roccaforte Mondovì e il suo direttivo, coordinato dal presidente Luca Gavotto, raccoglie la sfida.

Con un’idea: riportare la motocicletta a Mondovì e raccontare la storia del suo ideatore. Cresce così la bibliografia dedicata alle realtà imprenditoriali monregalesi, inaugurata dall’omaggio ai fratelli Ceirano realizzato dal giornalista Raffaele Sasso e proseguita, più di recente, dal libro dedicato alla famiglia Bertone a cura del condirettore di Provincia Granda, Gianni Scarpace.

Sabato 30 luglio, alle 17, Mondovì ospiterà la conferenza stampa di presentazione del progetto che vede la collaborazione tra Comune e Motoclub. Saranno presenti, tra gli altri, il dottor Roberto Beccaria discendente dello storico titolare dell’officina monregalese e Fiorello Formichetti, esaminatore nazionale del registro storico della Federazione Motociclistica Italiana e proprietario dell’unico esemplare finora conosciuto ed ancora funzionante del prototipo realizzato dalle officine Beccaria. Modererà l’incontro il dottor Claudio Sarotto.

“La ricerca – spiega Luca Gavotto, oggi alla guida del Motoclub Grandabike -, inaugurata dal nostro ex presidente Gianfranco Garelli, ha coinvolto persone ed enti, creando una vera e propria catena di collaborazioni, a partire dall’impegno e dalla disponibilità a sostegno del progetto da subito dimostrata da parte del assesore alla regione dot. bongioanni paolo e dal vice presidente’ del atl politanò rocco che mi han messo in contatto con il dot. sarotto claudio appassionato di motori e peira alfredo che son stati fondamentali per la loro esperienza e tutto l’appogio anche morale ricevuto. alla nuova amministrazione comunale di Mondovì grazie di tutto il cuore al ass. terreno alessandro che ha capito l’importanza del progetto che e’ stato il motore portante a creare questo evento in un lasso di tempo veramente breve si e’ crato un ottima sinergia di lavoro.. e alle amministrazione comunale di roccaforte mondovì che mi ha sempre sostenuto da quando son diventato presidente ringrazio il sindaco bongiovanni paolo con tutta la giunta e il sindaco di roccadebaldi-crava curti bruno per tutto il sostegno datoci è a fatto in modo di mettermi in contatto con la giornalista mureddu zaira che ringrazio di cuore e senza il suo contributo non saremmo riusciti a creare la conferenza stampa in un periodo di tempo cosi breve e al associazione la funicolare con il suo presidente mattia germone . corgo l’ occasione di ringraziare gli sponsor alpi ressing tim sas e assibi assicurazioni per l’evento e tutti gli sponsor con cui abbiamo creato delle convenzioni ritual caffe ,asvego pneumatici ,marabotto moto nuova carrozeria canavesio,cantina francesco borgogno, alma tipografica,guido peirone fotografo,la botte di ferro,macelleria bruno ettore , pizzeria d’ asporto la pieve hai ragazzi del team disbela. e Romolo Garavagno Ora è tempo di raccogliere i risultati di un lavoro durato un anno e mezzo ancora inevoluzione che racconta di una bella sinergia del territorio, alla riscoperta di una pagina inedita della storia della nostra città. L’ultimo fine settimana di luglio sarà occasione per condividere con monregalesi e appassionati di motori quanto scoperto che è motivo di soddisfazione ed orgoglio per l’intera comunità monregalese”.

In programma una tre giorni che inizierà venerdì 29 luglio in frazione Prea di Roccaforte Mondovì con la presentazione della motocicletta, dalle 17.30 alle 18. Sabato 30 luglio, il trasferimento a Mondovì con l’esposizione, fino alle 16.30 circa, in corso Statuto, di fronte al bar Comino.

A seguire la sala delle conferenze comunale “Cap. Luigi Scimè” ospiterà la conferenza stampa vera e propria che si occuperà di illustrare le varie tappe della ricerca svolta e i progetti futuri. Infine domenica 31 luglio: per l’intera giornata piazza Ellero ospiterà un’esposizione di moto d’epoca, il cui fiore all’occhiello sarà il motociclo Beccaria e altri modelli contemporanei che saranno esposti a parte sempre di fronte al bar comino , così da permettere ai monregalesi di vedere da vicino un pezzo di storia della città.

Il prossimo passo è la realizzazione di un libro contenente il materiale raccolto. La tre giorni, che si svolgerà nella più ampia cornice della kermesse Mondovì e Motori, sarà anche occasione per sollecitare chiunque fosse in possesso di informazioni aggiuntive sull’Officina Beccaria a mettersi in contatto con il direttivo del Motoclub Grandabike.