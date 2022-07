Positivi calano ad Alba, Bra, Cuneo, Mondovì e Saluzzo. In lieve crescita Fossano e Savigliano

Sono ridiscesi sotto quota 300 (precisamente a 291 contro i 301 di una settimana fa) i residenti albesi attualmente positivi al Coronavirus secondo i dati forniti dalla Regione Piemonte (https://www.regione.piemonte.it/web/covid-19-mappa-piemonte) e diffusi settimanalmente dal Comune langarolo.



Tra gli altri centri di Langhe e Roero si rilevano i 179 positivi di Bra (erano 223) e i 74 di Cherasco (erano 90), mentre volgendo lo sguardo alle rimanenti "sorelle" della Granda si rileva come la stessa diminuzione stia riguardando il capoluogo Cuneo, passato da 686 a 618 positivi. Mondovì è scesa di qualche unità, da 296 a 282, Saluzzo da 148 a 136, in lieve controtendenza Savigliano (da 149 a 157) e Fossano (da 205 a 213).



L’Asl Cn2 comunica al contempo che all’ospedale Ferrero di Verduno i ricoveri Covid (non solo albesi ma provenienti da tutto il territorio di competenza) sono al momento 26, di cui nessuno in terapia intensiva, contro i 20 di sette giorni fa.



I residenti albesi vaccinati sono 25.570 con almeno una dose, 24.069 con due dosi, 20.400 con tre dosi e 2.165 con quattro dosi.